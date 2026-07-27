* o consultație, investigațiile și o intervenție chirurgicală pot aduce o factură de peste 1.000 de lei * pentru proprietarii ieșeni de câini și pisici, asigurarea medicală începe să devină o alternativă la fondul de urgență ținut în casă

La Iași există cabinete, spitale cu program permanent, chirurgie, internare, terapie intensivă și investigații realizate cu computerul tomograf. Medicina veterinară a avansat, însă odată cu ea au crescut și sumele necesare pentru diagnostic și tratament.

Orașul are și o bază importantă de potențiali clienți pentru asigurători. În mai 2025, datele DSVSA Iași citate de presa locală indicau 10.882 de câini înregistrați în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân. Numărul real al animalelor de companie este mai mare, deoarece statistica nu cuprinde pisicile și nici câinii neînregistrați.

O singură urgență poate depăși 1.400 de lei

Tarifele publicate de un cabinet veterinar din Iași arată cât de repede se adună cheltuielile. O consultație costă de la 100 de lei, un examen ecografic este 170 de lei, iar două expuneri radiografice costă 230 de lei. Pentru un câine care are nevoie de laparotomie exploratorie, intervenția este tarifată între 675 și 790 de lei. La aceasta se poate adăuga anestezia inhalatorie, între 170 și 340 de lei pe oră, în funcție de greutatea animalului.

Astfel, o consultație, două radiografii, operația și o oră de anestezie pot ridica factura la 1.175–1.460 de lei. Calculul nu include analizele, medicamentele, materialele, zilele de spitalizare sau controalele ulterioare.

La Iași funcționează atât Compartimentul de Urgențe al Spitalului Clinic pentru Animale de Companie al IULS, cu program non-stop, cât și unități private care oferă spitalizare, chirurgie, cardiologie, oncologie, oftalmologie și computer tomograf veterinar.

Polițe de la 27 la aproape 196 de lei lunar

Pachetul de bază pentru accidente costă 27,08 lei pe lună și oferă o sumă asigurată de 5.000 de lei pe an, dar nu mai mult de 2.500 de lei pentru un singur eveniment.

Pachetele pentru accidente ajung la 41,66 lei și 58,33 lei lunar, cu plafoane anuale de 10.000 și 15.000 de lei. Limita pentru un eveniment este de 5.000, respectiv 7.500 de lei.

Protecția care include și îmbolnăvirile este mai scumpă: 75 de lei pe lună pentru plafonul de 5.000 de lei, 137,50 lei pentru 10.000 de lei și 195,83 lei lunar pentru o sumă asigurată de 15.000 de lei.

Vaccinurile și controalele nu intră automat

Ieșenii trebuie să facă diferența între asigurare și abonamentul veterinar. Polița este construită pentru accidente și, în pachetele mai scumpe, pentru boli apărute în perioada contractului. Vaccinarea, deparazitarea, sterilizarea preventivă și controlul anual nu trebuie considerate automat incluse.

La Iași, un vaccin pentru câine costă între 105 și 170 de lei, iar unul pentru pisică între 135 și 210 lei. Microciparea și înregistrarea sunt tarifate la 140 de lei, conform listei publicate de un cabinet local. Aceste cheltuieli preventive pot rămâne în sarcina integrală a proprietarului. Dan DIMA



