* terasa Ateneului devine sală de cinema în aer liber, cu filme clasice, căști wireless și seri petrecute deasupra orașului

La lăsarea serii, terasa Ateneului Național din Iași nu mai este doar un acoperiș. Scaunele sunt așezate în fața ecranului, luminile se sting, iar spectatorii privesc filmul sub cerul liber, deasupra străzilor din Tătărași.

Cinema Ateneu a reluat în vara anului 2026 programul proiecțiilor în aer liber sub o formulă nouă: Rooftop Silent Cinema. Fiecare spectator primește o pereche de căști wireless și își poate regla singur volumul. Claxoanele, vocile și agitația orașului nu mai acoperă replicile actorilor, iar filmul poate fi urmărit într-un spațiu exterior fără ca sunetul să deranjeze cartierul.

Conceptul a fost lansat pe 16 iunie, de la ora 21.00, cu „La vita è bella”. Programul lunii iunie a continuat cu filme cunoscute precum „Scarface”, „Dirty Dancing”, „Grease”, „Mamma Mia!”, „Pulp Fiction” și „Moulin Rouge”.

Cultura nu mai așteaptă publicul în sală

Succesul cinematografului de pe acoperiș nu vine numai din selecția filmelor. Publicul cumpără și experiența unei seri petrecute afară: apusul, aerul de vară, priveliștea și întâlnirea cu prietenii.

Este o schimbare importantă pentru consumul cultural. Spectatorul nu mai trebuie să aleagă între o plimbare prin oraș și un film. Cele două experiențe se întâlnesc în același loc. Atmosfera devine mai relaxată, iar cinematograful se apropie de oamenii care nu intră frecvent într-o sală clasică.

În zilele de 28 și 30 iulie sunt programate pe terasa Ateneului comediile „Drumul rușinii” și „O iubire neplanificată”. Seria continuă în august cu titluri precum „Solaris”, „Apollo 13”, „Armageddon”, „Luna” și „Serenity”.

Un proiect crescut din interesul publicului

Rooftop Cinema a fost lansat în iulie 2025. Potrivit datelor publicate de Cinema Ateneu, toate proiecțiile organizate atunci pe terasa instituției s-au desfășurat cu biletele epuizate. În același an, cinematograful a avut aproximativ 630 de proiecții, peste 300 de titluri, mai mult de 27.000 de spectatori și încasări care au depășit 550.000 de lei.

Cifrele arată că publicul ieșean nu a renunțat la cinema, ci caută formule noi. Sala rămâne importantă, însă vara aduce nevoia unor spații mai libere și a unor evenimente care transformă ieșirea la film într-o experiență urbană.

Iașul are deja o tradiție a filmelor în aer liber

Mutarea proiecțiilor dincolo de pereții cinematografului nu este o premieră absolută. În 2020, Cinema Ateneu organiza filme în trei spații exterioare: terasa Ateneului Național, Casa Ghica-Callimachi și Centrul de evenimente Agora. În program intrau producții românești și internaționale, de la „Maria, Regina României” și „Balanța” până la „Parazit” și documentarul „Colectiv”.

Rooftop Silent Cinema continuă această direcție, dar adaugă tehnologia căștilor individuale și transformă acoperișul într-un spațiu cultural stabil, nu doar într-un loc folosit ocazional.

Filmul rămâne pe ecran, dar decorul se schimbă. Deasupra spectatorilor nu mai există tavan, ci cerul nopții. În jurul lor nu se află pereții sălii, ci luminile orașului.

Clara DIMA