Monorailul Iașului intră într-o nouă etapă!

Proiectul care promite să schimbe radical modul în care se va circula în Iași face un nou pas înainte. Asociația civică #HaiCaSePoate a anunțat că joi, 23 iulie, va prezenta primul raport din cadrul Studiului de Prefezabilitate pentru Monorail Iași, document considerat esențial pentru viitoarea implementare a unuia dintre cele mai ambițioase proiecte de mobilitate urbană din România.

Cu acest prilej, proiectantul studiului va prezenta public stadiul lucrărilor și concluziile primului raport tehnic, realizat conform obligațiilor asumate prin contract.

După analizarea documentației de către specialiști, inclusiv experți din cadrul Ministerului Transporturilor, asociația va achita prima tranșă de 17.800 de euro, inclusiv TVA. Potrivit reprezentanților organizației, fondurile necesare provin exclusiv din donații și sponsorizări private, fără niciun leu din bani publici.

Primele două tranșe contractuale, disponibile

Mai mult, #HaiCaSePoate susține că dispune deja de resursele financiare pentru achitarea primelor două tranșe contractuale, în valoare totală de 35.600 de euro, până la finalul acestui an. Diferența până la valoarea totală a studiului, de aproximativ 214.000 de euro cu TVA, urmează să fie atrasă tot din mediul privat.

Inițiatorii proiectului spun că, după finalizarea studiului, documentația va fi donată Primăriei Iași, care va putea continua procedurile pentru obținerea finanțărilor europene necesare construirii monorailului.

Conform calendarului prezentat, Studiul de Prefezabilitate ar urma să fie finalizat până la sfârșitul lunii mai 2027, iar apoi administrația locală ar putea demara etapele următoare.

Planul propus este unul pe termen lung. Între 2028 și 2030 ar urma să fie realizat Studiul de Fezabilitate, împreună cu acordul de mediu și stabilirea traseului final, folosind fonduri europene din exercițiul financiar 2028-2034. Dacă toate aceste etape vor fi parcurse cu succes, proiectarea și execuția primului tronson ar putea începe în perioada 2031-2036.

Reprezentanții asociației afirmă că inițiativa este unică în România, fiind unul dintre puținele proiecte majore de infrastructură urbană finanțate, în faza de pregătire, aproape integral din contribuții private. Obiectivul este ca Iașul să beneficieze, în următorul deceniu, de un sistem modern de transport urban capabil să reducă aglomerația și să completeze rețeaua actuală de mobilitate. Daniel BACIU