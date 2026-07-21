Eveniment istoric: Moldova scapă de coșmarul secetei!

După ani în care seceta a transformat câmpurile în adevărate deșerturi și a adus pierderi uriașe agricultorilor, vine, în sfârșit, o veste care schimbă radical tabloul din agricultura Moldovei. Rezerva de apă din sol se menține în limite satisfăcătoare și chiar apropiate de optim în cea mai mare parte a Moldovei, o schimbare spectaculoasă față de perioadele în care regiunea era printre cele mai afectate de seceta pedologică.

Cea mai nouă prognoză agrometeorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie arată că, în timp ce fermierii din Maramureș, Crișana și Banat se pregătesc pentru noi pierderi provocate de seceta moderată, puternică și chiar extremă, Moldova primește un adevărat colac de salvare. Solul are suficientă apă pentru ca plantele să își continue dezvoltarea, iar culturile de porumb, floarea-soarelui și celelalte culturi de câmp beneficiază de condiții mult mai favorabile decât în alte regiuni ale țării.

Chiar dacă specialiștii avertizează că pot exista izolat zone din centrul și sudul Moldovei unde deficitul de apă persistă, imaginea de ansamblu este incomparabil mai bună decât în vestul României, unde seceta continuă să facă ravagii pe suprafețe agricole extinse.

Potrivit ANM, procesele de vegetație se vor desfășura normal și chiar intensificat pe terenurile bine aprovizionate cu apă. Grâul de toamnă intră în ultimele etape de recoltare, rapița este aproape complet recoltată, iar culturile de floarea-soarelui și porumb evoluează în condiții favorabile. În livezi și vii, fructele continuă să se dezvolte, iar în multe zone începe deja recoltarea caiselor, piersicilor, prunelor, merelor și perelor.

Vin ploile!

Prognoza aduce și un alt motiv de optimism: atmosfera va deveni instabilă în numeroase regiuni, fiind așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină, însă ploile prognozate pot contribui la refacerea rezervelor de apă din sol și la susținerea culturilor agricole.

Temperaturile vor rămâne, în general, apropiate de normalul perioadei, cu maxime de până la 34 de grade Celsius și minime cuprinse între 11 și 22 de grade, condiții care permit desfășurarea lucrărilor agricole aproape fără întreruperi.

Pentru fermierii din Moldova, această prognoză înseamnă mult mai mult decât simple cifre. După luni întregi în care fiecare nor era privit cu speranță, iar fiecare zi fără ploaie însemna pierderi suplimentare, natura pare să ofere, în sfârșit, șansa unei recolte salvate. În timp ce alte regiuni ale țării continuă lupta cu seceta extremă, Moldova intră într-o perioadă în care apa din sol nu mai este principalul dușman al agriculturii, ci unul dintre cele mai importante avantaje ale verii 2026. Raluca STROE