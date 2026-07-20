* copiii și tinerii din centrele DGASPC Iași vor participa, în lunile iulie și august, la întâlniri care combină lectura, jocul, arta și descoperirea patrimoniului cultural

Cărțile ies din bibliotecă și intră în muzeele literare ale Iașului. Proiectul „Biblio-vacanța copiilor” continuă în vara anului 2026, iar participanții vor descoperi povești, personalități și locuri importante pentru cultura orașului. Inițiativa aparține Bibliotecii Județene „Gheorghe Asachi” și este dedicat copiilor și tinerilor aflați în serviciile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași. Muzeul Național al Literaturii Române Iași se alătură din nou proiectului, iar întâlnirile vor fi sprijinite de voluntarii Bibliotecii Județene. Activitățile sunt programate în perioada iulie-august 2026.

Lectură, joc și dialog pentru copiii din centrele sociale

Programul urmărește să stimuleze interesul pentru lectură și educație non-formală, dar și să le ofere participanților ocazia de a se exprima și de a se descoperi prin joc, artă și dialog.

Înconjurați de voluntari tineri, copiii vor participa la lecturi, activități creative și exerciții de comunicare. Dincolo de apropierea de carte, proiectul urmărește dezvoltarea abilităților de interacțiune, socializare și lucru în echipă.

Prima ediție a fost lansată în iulie 2025, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași și DGASPC. La activități au participat inclusiv copii din Centrul de Servicii Sociale „Veniamin Costache”, care au descoperit Casa Pogor, istoria Junimii și obiecte importante din patrimoniul literar al Iașului.

Patru muzee literare devin spații de vacanță

Întâlnirile din ediția 2026 vor avea loc în patru spații administrate de Muzeul Național al Literaturii Române Iași: Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii; Muzeul „Nicolae Gane” – Galeria Artei Ieșene; Muzeul „Mihai Eminescu” și Colecția „Istoria teatrului românesc”.

Fiecare spațiu le poate oferi participanților o altă poartă de intrare în cultură: istoria Junimii, literatura ieșeană, universul lui Mihai Eminescu sau evoluția teatrului românesc. Atelierele transformă astfel muzeul dintr-un loc destinat simplei vizitări într-un spațiu al conversației, al jocului și al experiențelor personale.

Cultura și voluntariatul aduc copiii împreună

Proiectul pornește de la ideea că fiecare persoană reprezintă o resursă pentru comunitate. Interacțiunea dintre copii, specialiști și voluntari poate crea contexte în care participanții capătă mai multă încredere, își exprimă ideile și învață să colaboreze.

„Biblio-vacanța copiilor” aduce împreună trei instituții importante ale județului – Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi”, Muzeul Național al Literaturii Române și DGASPC Iași – într-un program în care lectura devine instrument de educație, integrare și apropiere între oameni.

Maura ANGHEL