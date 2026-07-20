Lovitură pentru marile autostrăzi. CNAIR taie investițiile în 2026!

România intră într-un an decisiv pentru marile proiecte de infrastructură, însă semnalele venite din proiectul de buget al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ridică numeroase semne de întrebare. În timp ce veniturile companiei cresc spectaculos, iar statul alocă mai mulți bani decât anul trecut, investițiile programate pentru 2026 sunt, paradoxal, mai mici.

Este o veste care poate avea un impact direct asupra ritmului de execuție al autostrăzilor aflate în construcție, inclusiv asupra proiectelor strategice pentru Moldova – Autostrada A7 și Autostrada Unirii A8.

Potrivit proiectului de buget, CNAIR estimează venituri totale de 22,7 miliarde de lei, cu aproape 17% mai mari decât în 2025. Încasările cresc spectaculos mai ales datorită taxelor de utilizare a rețelei de drumuri naționale, cifra de afaceri fiind prognozată să urce cu aproape 70%. Cu toate acestea, capitolul investiții vine cu o surpriză neașteptată. Cheltuielile destinate investițiilor sunt estimate la 19,51 miliarde de lei, în scădere cu 4,18% față de anul trecut.

Cu alte cuvinte, compania va avea mai mulți bani la dispoziție, dar va investi mai puțin.

Autostrăzile Moldovei, în centrul atenției

Pentru regiunea Moldovei, unde sunt în desfășurare cele mai importante proiecte de infrastructură din ultimele decenii, orice reducere a investițiilor este privită cu îngrijorare.

Autostrada Moldovei A7 și Autostrada Unirii A8 au nevoie de finanțare constantă pentru respectarea termenelor asumate. Orice încetinire a fluxului investițional poate produce întârzieri în execuție și poate afecta inclusiv absorbția fondurilor europene.

Deși proiectul de buget nu indică explicit diminuarea finanțării pentru anumite șantiere, reducerea globală a investițiilor ridică inevitabil întrebări privind ritmul lucrărilor din teren.

Paradoxul devine și mai evident analizând sursele de finanțare. Bugetul destinat investițiilor ajunge la peste 21,3 miliarde de lei, cu aproape 4% peste nivelul anului trecut.

Cea mai mare parte provine direct de la bugetul de stat, care majorează alocările la peste 21 de miliarde de lei.

Cu toate acestea, investițiile efective programate sunt mai mici.

Diferența este explicată parțial prin plățile pentru contractele deja asumate în anii anteriori și prin modul în care sunt planificate execuțiile financiare, însă specialiștii atrag atenția că reducerea investițiilor poate influența ritmul proiectelor noi.

Mai puțini angajați, salarii aproape înghețate

Bugetul aduce și schimbări privind resursa umană. CNAIR va funcționa cu 6.921 de salariați, cu 518 posturi mai puține decât cele aprobate prin bugetul anterior.

Salariile cresc foarte puțin, câștigul mediu brut lunar fiind estimat la 11.286 de lei, o majorare de doar 0,64%.

În același timp, compania reduce și cheltuielile salariale comparativ cu bugetul aprobat anul trecut, menținând însă bonusurile, tichetele de masă și voucherele de vacanță.

Deși veniturile cresc puternic, profitul brut estimat pentru 2026 scade cu aproape 5%, până la aproximativ 160 de milioane de lei.

Totodată, creanțele restante sunt prognozate să depășească un miliard de lei, în creștere cu peste 8%.

Un buget care ridică multe semne de întrebare

La prima vedere, cifrele par contradictorii: statul alocă mai mulți bani, veniturile CNAIR cresc spectaculos, însă investițiile sunt reduse.

Pentru județele Moldovei, unde așteptările sunt uriașe în privința finalizării autostrăzilor A7 și A8, execuția efectivă a acestui buget va fi urmărită cu maximă atenție. Ritmul lucrărilor din următoarele luni va arăta dacă reducerea investițiilor este doar o ajustare contabilă sau un semnal că unele proiecte riscă să încetinească.

Daniel BACIU