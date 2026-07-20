Sute de profesori ieșeni, blocați între contracte provizorii și promisiuni

* peste 450 de cadre didactice din județ au fost obligate, în ultimii ani, să treacă prin proceduri suplimentare pentru a obține stabilitatea pe un post pe care îl ocupau deja * Ministerul justifică imposibilitatea revenirii la vechiul sistem prin faptul că prevederile ce permiteau titularizarea automată pe baza unor concursuri susținute în anii anteriori au fost declarate neconstituționale

În timp ce sute de cadre didactice cer stabilitate și acuză că sunt ținute captiv într-un sistem care le obligă să demonstreze permanent că merită să rămână la catedră, autoritățile invocă deciziile Curții Constituționale și afirmă că actualul mecanism al „viabilității postului” este cea mai bună soluție posibilă. Pentru profesorii afectați însă, diferența dintre stabilitate și titularizare rămâne uriașă.

O recentă interpelare parlamentară privind „umilirea profesorilor angajați pe viabilitatea postului și blocajul perpetuu din sistemul de titularizare” scoate din nou la suprafață una dintre cele mai sensibile probleme ale educației românești. Răspunsul Ministerului Educației încearcă să calmeze spiritele, însă confirmă indirect că mii de profesori trăiesc de ani întregi într-o stare de incertitudine profesională.

Profesorii rămân angajați „atât timp cât postul există”

Datele oficiale arată că, între 2020 și 2025, nu mai puțin de 7.929 de profesori angajați inițial pe viabilitatea postului au reușit să devină titulari. Dintre aceștia, 7.296 au fost titularizați chiar pe postul pe care îl ocupau, iar doar 633 au ajuns titulari pe alte catedre.

La nivel național, cele mai multe cazuri se regăsesc în București (925), urmat de Cluj (736), Iași (455) și Timiș (454). Aceste cifre demonstrează că sistemul funcționează pentru o parte dintre profesori, însă în același timp arată dimensiunea fenomenului: mii de cadre didactice au fost obligate să treacă prin proceduri suplimentare pentru a obține stabilitatea pe un post pe care îl ocupau deja.

Ministerul insistă că profesorii angajați pe viabilitatea postului nu sunt obligați să susțină anual examenul de titularizare pentru a-și păstra locul de muncă. Oficialii explică faptul că aceștia rămân angajați atât timp cât postul există, contractul fiind prelungit anual prin acte adiționale.

Numai că aceasta este doar o parte a realității. Diferența dintre un profesor titular și unul angajat pe viabilitatea postului nu este doar una birocratică. Titularul beneficiază de protecție juridică superioară, de o mobilitate diferită în sistem și de o stabilitate profesională completă. Profesorul aflat pe viabilitate rămâne dependent de existența postului și de reorganizările anuale ale normelor.

Executivul pasează responsabilitatea către Curtea Constituțională

inisterul justifică imposibilitatea revenirii la vechiul sistem prin două decizii ale Curții Constituționale, din 2014 și 2018, care au declarat neconstituționale prevederile ce permiteau titularizarea automată pe baza unor concursuri susținute în anii anteriori. Autoritățile susțin că aceste hotărâri sunt definitive și nu mai permit reintroducerea mecanismului.

Cu alte cuvinte, Executivul pasează responsabilitatea către Curtea Constituțională și către cadrul legislativ existent, argumentând că actualele reguli sunt singurele compatibile cu legea.

În același timp, Ministerul încearcă să demonstreze că nemulțumirile profesorilor nu sunt atât de extinse precum par. Statisticile prezentate arată că între 2024 și 2026 au fost înregistrate 621 de petiții privind viabilitatea postului: 407 în 2024, 150 în 2025 și doar 64 în 2026.

Oficialii merg însă mai departe și susțin că nici aceste cifre nu reflectă amploarea reală a fenomenului, deoarece multe dintre petiții au fost depuse în mod repetat de aceleași persoane. Practic, ministerul transmite că există un nucleu restrâns de profesori care reiau constant aceeași solicitare.

Această interpretare este însă discutabilă. Faptul că aceiași profesori revin cu petiții succesive poate indica nu lipsa unei probleme, ci tocmai persistența ei.

Dacă oamenii continuă să scrie ministerului ani la rând, înseamnă că răspunsurile primite nu le-au rezolvat situația.

Conflictul rămâne deschis

Răspunsul oficial vorbește despre stabilitate, flexibilitate și protecție oferite prin actualul sistem. Profesorii vorbesc însă despre nesiguranță, diferențe de tratament și imposibilitatea de a dobândi statutul de titular în condiții pe care le consideră echitabile.

Conflictul rămâne deschis, iar mesajul transmis de Ministerul Educației este clar: nu intenționează să schimbe regulile jocului. În lipsa unei modificări constituționale sau legislative care să depășească obstacolele invocate de autorități, profesorii angajați pe viabilitatea postului vor continua să rămână într-o zonă gri a sistemului, suficient de stabili pentru a preda ani întregi, dar nu suficient de stabili pentru a avea aceleași garanții ca un titular.

Carmen DEACONU