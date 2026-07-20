* județul a încheiat anul 2025 cu exporturi de 1,077 miliarde de euro * cea mai mare parte a banilor vine din utilaje, componente industriale și produse farmaceutice, dar peste graniță ajung și vinuri sau țevi fabricate în Iași

Iașul nu trimite în lume doar absolvenți, specialiști și servicii IT. Din fabricile județului pleacă medicamente, pompe și injectoare auto, țevi din oțel, echipamente, produse alimentare, textile și vinuri. Unele poartă pe ambalaj numele locului în care au fost realizate. Altele sunt integrate în mașini, instalații sau construcții, fără ca utilizatorul final să afle că provin din Iași.

Datele Direcției Județene de Statistică arată că exporturile FOB atribuite județului Iași au însumat în 2025 exact 1.077.171.862,90 euro. Pragul de un miliard nu este, așadar, o estimare, ci rezultatul oficial pentru întregul an.

Utilajele și produsele farmaceutice aduc cei mai mulți bani

Exporturile ieșene sunt dominate de industrie. Categoria statistică a reactoarelor, boilerelor, mașinilor și dispozitivelor mecanice a depășit 440,8 milioane de euro în 2025 și a reprezentat aproximativ 41% din total. Produsele farmaceutice s-au apropiat de 92 de milioane de euro, iar mașinile, aparatele și materialele electrice au generat aproximativ 79 de milioane de euro. Exporturile de automobile, tractoare și alte vehicule terestre au ajuns la 73,1 milioane de euro.

Injectoare pentru mașini de pe patru continente

Unul dintre cele mai puternice exemple de produs fabricat local pentru piața mondială vine de la Miroslava. PHINIA Delphi România produce pompe și injectoare pentru motoare diesel și pe benzină. Mărfurile realizate în fabrica ieșeană sunt exportate integral și ajung la mari producători de vehicule de pe patru continente. Piesele sunt folosite atât pentru autoturisme, cât și pentru vehicule comerciale.

Medicamentele din Iași ajung în Europa, SUA și Asia

Antibiotice Iași exportă medicamente finite și substanțe active pe mai multe continente. Numai în primul trimestru din 2026, vânzările internaționale ale companiei au totalizat 15,8 milioane de dolari.

Europa a reprezentat aproximativ jumătate din exporturile companiei, SUA circa 15%, iar Asia, Orientul Mijlociu și Africa au cumulat aproximativ 35%. Exporturile către piețele Uniunii Europene au crescut cu 27%, susținute de contracte și înregistrări în Germania, Italia și Polonia.

În exterior ajung produse antiinfecțioase, cardiovasculare și dermatologice, dar și substanțe farmaceutice active.

Țevile fabricate la Iași pleacă spre Europa

Fabrica Metinvest Tubular Iași, fosta unitate Tepro, produce țevi sudate longitudinal din oțel pentru construcții, infrastructură, inginerie mecanică și agricultură. Capacitatea proiectată anunțată pentru unitatea ieșeană este de 180.000 de tone pe an.

Pe lângă România, principalele piețe ale țevilor produse la Iași sunt Ungaria, Cehia, Polonia, Slovacia și alte state europene. Aceste produse pot ajunge în structuri metalice, clădiri, instalații industriale sau proiecte de infrastructură.

Vinurile de Cotnari duc numele Iașului peste graniță

Vinul are o pondere mult mai mică decât componentele industriale sau produsele farmaceutice, însă rămâne produsul ieșean cel mai ușor de recunoscut. Grasa de Cotnari, Tămâioasa Românească, Feteasca Albă sau Busuioaca de Bohotin duc peste hotare nu doar marfă, ci și numele podgoriei.

Cifra de peste un miliard de euro schimbă imaginea unui județ asociat în primul rând cu universitățile, spitalele și sectorul IT. În spatele acestei imagini funcționează fabrici conectate la lanțuri internaționale de producție și distribuție.

Dan DIMA