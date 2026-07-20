* lotul României se întoarce de la Shanghai cu șase medalii: una de aur, trei de argint și două de bronz * printre olimpicii care au urcat pe podium se află și un elev ieșean, Radu Ionuț-Stoleriu, de la Colegiul Național „Emil Racoviță”

România a obținut o medalie de aur, trei medalii de argint și două de bronz la cea de-a 67-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Matematică, organizată la Shanghai, în China. Toți cei șase elevi care au reprezentat țara au fost medaliați, potrivit bilanțului anunțat de Ministerul Educației și Cercetării.

Pentru Iași, rezultatul ediției din 2026 este legat de numele lui Radu Ionuț-Stoleriu, elev al Colegiului Național „Emil Racoviță”, care a obținut una dintre cele trei medalii de argint ale lotului național.

Radu Ionuț-Stoleriu aduce argintul la Iași

Elevul ieșean ajunge pentru al doilea an consecutiv pe podiumul Olimpiadei Internaționale de Matematică. În 2025, la ediția desfășurată în Australia, Radu Ionuț-Stoleriu obținuse medalia de bronz. În 2026, el și-a îmbunătățit rezultatul și a urcat la nivelul medaliei de argint.

Medalia de aur a României a fost câștigată de David-Vlad Mărghidan, elev al Liceului Teoretic Internațional de Informatică București.

Celelalte două medalii de argint au fost obținute de Mihai Alexandru Ardelean, Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea; David Ghibu, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. Medaliile de bronz au revenit elevilor Emanuel Mazăre, Colegiul Național „Alexandru Odobescu” Pitești; Andrei Vila, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

666 de concurenți din peste 120 de țări

Cea de-a 67-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Matematică are loc în perioada 10–21 iulie 2026, la Shanghai. La competiție participă 666 de elevi din peste 120 de țări, fiecare stat putând trimite un lot format din cel mult șase concurenți.

Probele de concurs s-au desfășurat pe parcursul a două zile și au urmărit capacitatea elevilor de a rezolva probleme complexe, care solicită creativitate, rigoare logică și construirea unor demonstrații matematice complete.

Profesorii care au coordonat lotul României

„Echipa României a fost condusă de conf. univ. dr. Cătălin Gherghe de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, în calitate de Leader, lector Mihai Chiș de la Facultatea de Informatică din Timișoara, Deputy Leader, și de Lucian Țurea, din partea Societății de Științe Matematice din România”, a transmis Ministerul Educației și Cercetării.

Instituția precizează că participarea loturilor naționale la olimpiadele internaționale este sprijinită prin plata taxelor de participare, a transportului și a diurnei pentru zilele petrecute în străinătate. Ministerul finanțează și organizarea etapelor locale, județene, municipale și naționale care preced selecția elevilor pentru competițiile internaționale. Maura ANGHEL