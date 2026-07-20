Concurență mare la UAIC!

* 869 de candidaţi au susţinut luni examenul de admitere la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, unde concurenţa pentru un loc finanţat de la buget a ajuns în această vară la aproape cinci candidaţi

Interesul pentru Facultatea de Drept a rămas ridicat şi în această sesiune de admitere. Pentru cele 180 de locuri la buget s-au înscris 869 de candidaţi, iar universitatea mai pune la dispoziţie 57 de locuri cu taxă şi 149 de locuri la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.

Alţi 20 de absolvenţi au fost declaraţi admişi fără concurs, în baza rezultatelor obţinute la olimpiade şi concursuri naţionale şi internaţionale din domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste. Regulamentul de admitere prevede că pot beneficia de această facilitate elevii care au obţinut premiile I, II sau III la competiţiile aprobate de Ministerul Educaţiei.

Examenul de admitere a constat într-un test la limba română, desfăşurat luni, între orele 13.00 şi 15.00. Candidaţii au avut la dispoziţie două ore pentru rezolvarea subiectelor, accesul în săli fiind permis doar pe baza actului de identitate.

După afişarea rezultatelor finale, candidaţii declaraţi admişi vor trebui să îşi confirme locul în perioada 23-26 iulie, prezentându-se la sediul facultăţii pentru înmatriculare. Locurile care nu vor fi confirmate vor fi redistribuite candidaţilor aflaţi pe lista de aşteptare, în cadrul următoarelor două tururi de confirmări, programate între 27 şi 31 iulie.

În ultimii ani, ultima medie de admitere la locurile finanţate de la buget s-a menţinut peste 8,40. În sesiunea din 2025, aceasta a fost 8,42, în 2024 a fost 8,40, iar în 2023 a ajuns la 8,45, ceea ce arată că admiterea la Facultatea de Drept continuă să fie una dintre cele mai competitive din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Concurență mare și la Info!

Şi Facultatea de Informatică a atras un număr important de candidaţi. 319 absolvenţi au susţinut duminică, 19 iulie, testul scris pentru ocuparea unui loc la programele de licenţă. Pentru această sesiune sunt disponibile 148 de locuri bugetate la Informatică în limba română, 65 de locuri la Informatică în limba engleză şi 63 de locuri la programul Inteligenţă Artificială, în limba română.

Şapte candidaţi au fost deja declaraţi admişi fără concurs, datorită performanţelor obţinute la competiţii de profil. Printre criteriile care permit admiterea directă se numără premiile şi medaliile obţinute la Olimpiadele Internaţionale de Informatică, Matematică, Fizică sau Chimie, la concursuri internaţionale de informatică pe probe de algoritmică, la Olimpiadele Naţionale, dar şi clasarea pe primele trei locuri la concursul FII Code, proba de algoritmică.

De asemenea, absolvenţii care au participat la faza naţională a Olimpiadelor de Informatică, Matematică, Fizică sau Chimie, în clasele a XI-a sau a XII-a, pot solicita înlocuirea cu nota 10 a mediei generale de la Bacalaureat. Aceeaşi facilitate este prevăzută şi pentru elevii cu rezultate la concursuri naţionale sau internaţionale de robotică recunoscute de Ministerul Educaţiei, care pot solicita nota 10 la proba de Informatică sau Matematică de la examenul de Bacalaureat.

La testul de admitere organizat de Facultatea de Informatică au participat şi 22 de elevi aflaţi încă în clasa a XI-a, interesaţi de o posibilă înscriere la unul dintre cele mai căutate programe de studiu din domeniul IT.

După afişarea rezultatelor finale, candidaţii declaraţi admişi vor trebui să îşi confirme locurile în perioadele stabilite de fiecare facultate. Locurile rămase neconfirmate vor fi redistribuite candidaţilor aflaţi pe listele de aşteptare. Laura RADU