* pe coperta albastră, literele nu stau cuminți, iar timpul curge „printr-un ciob de lacrimă” * noua carte a scriitoarei ieșene Aurora Ciucă continuă un parcurs dedicat Cuvântului

Cartea stă pe masă ca o ușă întredeschisă spre un loc în care cuvintele și-au pierdut ordinea obișnuită. Pe fundalul albastru, litere mari se suprapun, se răstoarnă și își caută locul. „DADA”, scris cu galben, urcă pieziș, ca un indicator către o stradă care nu se găsește pe nicio hartă.

Volumul se numește „Strada DADA” și este cea de-a zecea carte semnată de Aurora Ciucă. A apărut la Editura 24:ORE, iar coperta pare să anunțe de la început că lectura nu va urma un drum drept. Nici poezia nu merge întotdeauna drept. Uneori ocolește, se întoarce, se fracturează și ajunge la adevăr printr-o imagine pe care nu o poți uita. La fel cum „timpul se va scurge printr-un ciob de lacrimă”, după cum aflăm din poezia „Clarviziune”.

Mai departe, timpul șerpuiește „până la rădăcina sufletului”, iar viața devine „un film derulat înainte sau înapoi”, proiectat „pe pânza cenușie a non-sensului”. Sunt imagini care nu cer explicații, ci răgaz. Cititorul trebuie să rămână în fața lor așa cum rămâi în fața unei ferestre luminate într-o casă necunoscută.

Între rigoarea dreptului și libertatea poeziei

În spatele versurilor se află un parcurs profesional construit în lumea exactă a legilor. Prof. univ. dr. habil. Aurora Ciucă este cadru didactic titular la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, unde predă drept internațional public și protecția internațională a drepturilor omului. Este, de asemenea, conducător de doctorat la Universitatea „Titu Maiorescu” din București, în domeniul dreptului internațional al drepturilor omului, cercetător asociat al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, avocat în Baroul Iași și formator al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților.

A fost profesor invitat la Université Panthéon-Assas Paris II și profesor Erasmus la Facultatea de Drept a Universității din Parma. Este președinta Asociației academice „Vespasian V. Pella” și membră a Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași. Parcursul său literar a început cu volume precum „Elegii safice”, „Candele în timp”, „Tăceri”, „Poezii” și „Efectul fluturelui”. Au urmat „Noli me tangere”, „Condeie regale în Convorbiri literare”, „Plâns alchimic” și volumul de istorie literară „Doamne din istoria Convorbirilor Literare. Literatură. Drepturi. Reforme”. Pentru acesta din urmă, Aurora Ciucă a primit Premiul „I.E. Torouțiu”, acordat în cadrul Zilelor Revistei „Convorbiri Literare”. Cartea a recuperat din paginile vechii reviste vocile unor femei pe care timpul și istoria le împinseseră spre uitare.

Al zecelea prag

În volumele sale, timpul, memoria, iubirea, pierderea și fragilitatea apar ca niște fire care se întâlnesc, se despart și se caută din nou. „Strada DADA” continuă această căutare, dar o face într-un registru în care jocul, absurdul și neliniștea se apropie până când devin imposibil de separat.

Maura ANGHEL