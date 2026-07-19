* proba scrisă va avea loc marți, 21 iulie, în cinci centre din municipiul Iași * candidații trebuie să fie în săli cel târziu la ora 8:00 * cele mai multe posturi sunt disponibile în învățământul primar și în educația timpurie

Mii de profesori și absolvenți intră în competiție pentru un număr redus de catedre care pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată. Concursul de titularizare din județul Iași se desfășoară la 63 de discipline, iar primele rezultate vor fi publicate pe 28 iulie.

Marți, 21 iulie 2026, este ziua uneia dintre cele mai importante probe pentru profesorii care doresc să ocupe un post în învățământul preuniversitar. În județul Iași, la concursul național de titularizare s-au înscris 2.344 de candidați, dintre care 476 sunt absolvenți ai promoției din acest an.

Proba scrisă începe la ora 9:00 și va fi organizată pentru 63 de discipline. Candidații vor susține examenul în cinci centre amenajate la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Colegiul Național „Emil Racoviță” și Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” din Iași. Lista centrelor a fost publicată și de Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Candidații trebuie să fie în săli până la ora 8:00

Accesul în sălile de concurs este permis în intervalul 7:00-8:00. Candidații care nu se află în sală înainte de deschiderea plicului cu subiecte nu mai pot participa la proba scrisă.

Lucrările vor fi redactate cu cerneală sau pastă de culoare albastră, iar desenele și graficele pot fi realizate și cu creion negru. Durata probei este de patru ore, calculate din momentul în care subiectele au fost distribuite.

Pentru candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere, timpul de lucru poate fi prelungit cu una sau două ore, în funcție de situația individuală. Procedurile pot fi adaptate astfel încât să fie asigurate condiții egale de participare.

În toate sălile vor funcționa camere de supraveghere audio-video. Telefoanele mobile, gențile, poșetele, cărțile, caietele, ziarele, revistele, dispozitivele electronice și orice alte mijloace care pot facilita comunicarea sunt interzise. Obiectele personale trebuie lăsate în spațiile special amenajate înainte de intrarea în sala de examen.

Doar 132 de posturi pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată

La nivelul județului Iași sunt disponibile 132 de posturi didactice sau catedre vacante care pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată. Dintre acestea, 74 se află în mediul urban, iar 58 în mediul rural.

Cele mai multe posturi titularizabile sunt destinate profesorilor pentru învățământul primar, unde sunt disponibile 27 de poziții. Alte 23 de posturi sunt pentru educator sau profesor pentru educație timpurie, iar 11 pentru educatoare, institutori ori profesori care lucrează în învățământul preșcolar.

Lista mai cuprinde cinci posturi la fizică și patru la matematică. Numărul posturilor disponibile diferă însă semnificativ de la o disciplină la alta, iar o parte dintre candidați concurează pentru catedre rezervate sau pentru angajarea pe perioadă determinată.

Nota 7 nu garantează automat titularizarea

Pentru a deveni titular, un candidat trebuie să obțină cel puțin nota 7 la concurs și să fie repartizat pe un post publicat pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Obținerea notei minime nu garantează, prin urmare, ocuparea unei catedre, dacă la disciplina respectivă nu există suficiente posturi sau dacă alți candidați au medii mai mari.

Repartizarea pe posturile titularizabile va fi făcută în ordinea descrescătoare a mediilor, în cadrul ședințelor organizate de Inspectoratul Școlar Județean Iași în zilele de 5 și 6 august.

Primele rezultate ale probei scrise vor fi afișate pe 28 iulie, atât la sediile inspectoratelor școlare, cât și pe platforma titularizare.edu.ro.

Contestațiile vor putea fi depuse în perioada 28-29 iulie, direct la inspectoratele școlare sau prin mijloace electronice. Rezultatele finale sunt programate pentru 4 august 2026, iar repartizarea candidaților pe posturile titularizabile va începe în ziua următoare.

Maura ANGHEL