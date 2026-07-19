Ultimul antrenor al lui Poli Iași, atac fără precedent la adresa conducerii clubului

* Tibor Selymes solicită organizarea unei conferințe de presă în care conducerea Politehnicii Iași să răspundă public la întrebări extrem de incomode: câți bani a încasat clubul în ultimul an, cum au fost cheltuite fondurile primate, de ce nu au fost plătite salariile, cine a decis prioritățile financiare, unde sunt investitorii despre care s-a vorbit în repetate rânduri, care este situația reală a clubului

Tăcerea de la Politehnica Iași pare să fi ajuns la capăt. După luni întregi în care clubul s-a afundat în scandaluri financiare, insolvență și acuzații privind neplata salariilor, ultimul antrenor al echipei, Tibor Selymes, publică un manifest exploziv în care cere conducerii să iasă în fața ieșenilor și să răspundă, cu documente și cifre, pentru prăbușirea unuia dintre cele mai importante simboluri sportive ale orașului.

Documentul, intitulat „E timpul să răspundeți public”, reprezintă unul dintre cele mai dure atacuri lansate vreodată din interiorul clubului. Nu este o simplă declarație de presă, ci un rechizitoriu moral împotriva celor care au condus destinele Politehnicii Iași.

„70 de oameni au muncit șase luni fără salarii”

Încă din primele rânduri, Selymes mută discuția de la rezultate sportive la drama umană din spatele clubului.

El susține că aproximativ 70 de angajați au continuat să țină echipa în viață timp de șase luni fără să fie plătiți, perioadă în care mulți s-au împrumutat la IFN-uri, au amanetat bunuri sau au apelat la familie și prieteni pentru a putea supraviețui.

Mesajul este devastator: „Cerem să vină, împreună, în fața celor 70 de angajați care au muncit șase luni fără plată... oameni care s-au împrumutat de la IFN-uri, au dat lucruri la amanet, au apelat la prieteni sau familie.”

În opinia fostului antrenor, acești oameni au continuat să creadă în promisiunile conducerii, în timp ce situația financiară a clubului devenea tot mai gravă.

„Nu mai vrem povești. Vrem cifre”

Manifestul este construit în jurul unei cereri simple: transparență totală.

Selymes solicită organizarea unei conferințe de presă în care conducerea Politehnicii Iași să răspundă public la întrebări extrem de incomode: câți bani a încasat clubul în ultimul an, cum au fost cheltuite fondurile primate, de ce nu au fost plătite salariile, cine a decis prioritățile financiare, unde sunt investitorii despre care s-a vorbit în repetate rânduri, care este situația reală a clubului.

În esență, mesajul este unul fără echivoc: ieșenii nu mai trebuie să primească promisiuni, ci explicații verificabile.

Un alt pasaj extrem de dur din manifest vizează explicațiile oferite până acum pentru criza financiară.

Potrivit lui Tibor Selymes, vina ar fi fost aruncată în mod repetat asupra ANAF, însă acesta susține că problema este mult mai profundă.

Fostul tehnician afirmă că administrația clubului nu a demonstrat disponibilitatea de a achita nici măcar parțial obligațiile curente și că adevăratele decizii financiare trebuie explicate public.

Solicitare fără precedent: toate documentele, publicate pe site

Manifestul merge și mai departe. Selymes cere ca pe site-ul oficial al clubului să fie publicate documente considerate esențiale pentru înțelegerea situației reale: contractele și finanțările primite din bani publici, modul în care au fost cheltuite aceste fonduri, rapoartele administratorului judiciar, planul de reorganizare, situațiile financiare, lista completă a datoriilor, hotărârile instanței din dosarul de insolvență.

Argumentul este unul simplu: orice contribuabil are dreptul să știe ce s-a întâmplat cu un club care a beneficiat de sprijin public și care reprezintă orașul Iași.

În document sunt nominalizate persoane aflate în conducerea Politehnicii Iași și în procedura de insolvență.

Fostul antrenor solicită explicații publice din partea președintelui Consiliului Director, a managerului executiv și a administratorului judiciar, susținând că fiecare are responsabilități clare privind administrarea clubului și gestionarea situației financiare.

De asemenea, administratorului judiciar îi sunt adresate întrebări privind monitorizarea activității clubului în insolvență, măsurile luate atunci când au început să se acumuleze salariile restante și informarea creditorilor.

„Nu este despre vinovați. Este despre adevăr”

Finalul manifestului schimbă registrul și transmite că scopul demersului nu este găsirea unor țapi ispășitori, ci recâștigarea încrederii.

Selymes afirmă că documentul este dedicat angajaților rămași fără salarii, copiilor din academie, părinților și suporterilor care au susținut clubul în ultimii ani.

Mesajul se încheie cu o frază care sintetizează întreaga revoltă: „Transparența nu este un privilegiu. Este o obligație morală față de comunitatea care a susținut acest club.”

Prin acest manifest, Tibor Selymes devine prima voce importantă din interiorul Politehnicii Iași care cere, public și fără echivoc, explicații complete despre modul în care a fost administrat clubul. Documentul ridică întrebări serioase despre gestionarea banilor, plata salariilor și responsabilitatea celor aflați la conducere, într-un moment în care viitorul Politehnicii Iași rămâne mai incert ca niciodată. Daniel LEONTE