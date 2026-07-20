Concurența a urcat spectaculos la UMF, iar unele specializări au devenit aproape imposibil de prins

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași confirmă, încă o dată, că rămâne una dintre cele mai râvnite instituții de învățământ superior din România. Admiterea din iulie 2026 aduce cifre care vorbesc de la sine: 2.010 candidați s-au înscris pentru locurile scoase la concurs, cu aproape 18% mai mulți decât anul trecut, când universitatea înregistra 1.709 candidați.

Creșterea este una spectaculoasă și arată că profesiile din domeniul medical continuă să inspire încredere și să reprezinte o alegere sigură pentru tinerii care își doresc o carieră stabilă, bine plătită și respectată.

Medicina rămâne regina admiterii. Marea surpriză vine din altă parte

Ca în fiecare an, Facultatea de Medicină atrage cei mai mulți candidați. Pentru cele 450 de locuri bugetate s-au înscris 1.034 de absolvenți, ceea ce înseamnă o concurență de 2,30 candidați pe un loc.

Comparativ cu 2025, când existau 942 de candidați, interesul pentru Medicină a crescut cu aproape 100 de înscrieri, confirmând că visul de a deveni medic este mai puternic decât oricând.

Dacă Medicina atrage cei mai mulți candidați, Medicina Dentară devine, oficial, cea mai greu accesibilă specializare din UMF Iași.

Pentru doar 90 de locuri bugetate s-au înscris nu mai puțin de 349 de candidați, ceea ce înseamnă o concurență uriașă de 3,88 candidați pe fiecare loc.

Practic, aproape trei din patru candidați vor fi respinși, ceea ce transformă examenul într-o adevărată bătălie pentru fiecare punct.

Specializările noi câștigă teren. Asistenții medicali, la mare căutare

Un fenomen interesant este explozia interesului pentru domenii moderne, aflate în plină dezvoltare.

Radiologia și imagistica medicală ajunge la o concurență impresionantă, de 2,55 candidați pe loc, cu 51 de înscriși pentru doar 20 de locuri.

La fel de căutate sunt Bioingineria – 116 candidați pentru 60 de locuri (1,93/loc), Balneo-fiziokinetoterapia și recuperarea – 127 candidați pentru 65 de locuri (1,95/loc), Cosmetica medicală – 54 candidați pentru 30 de locuri (1,80/loc).

Toate aceste domenii profită de dezvoltarea accelerată a serviciilor medicale și private, unde cererea de specialiști este tot mai mare.

Și specializarea Asistență Medicală Generală continuă să atragă numeroși candidați.

Au fost depuse 133 de dosare pentru cele 85 de locuri bugetate, ceea ce înseamnă o concurență de 1,56 candidați pe loc.

Farmacia pierde din strălucirea de altădată

Una dintre cele mai surprinzătoare concluzii ale admiterii din acest an este scăderea interesului pentru Farmacie.

Au fost înregistrate doar 23 de candidaturi pentru cele 30 de locuri bugetate, ceea ce înseamnă că, teoretic, toate locurile pot fi ocupate fără concurență reală.

Situații similare apar și la Chimie Medicală, Audiologie și protezare auditivă, Asistență de Profilaxie Stomatologică.

Aceste programe continuă să sufere din cauza unei vizibilități reduse și a unui interes mai scăzut din partea absolvenților.

Admiterea 2026 confirmă un fenomen tot mai clar

Comparativ cu anul trecut, UMF Iași înregistrează o creștere de aproximativ 300 de candidați, semn că medicina rămâne unul dintre puținele domenii în care tinerii văd un viitor profesional sigur.

Într-o perioadă în care multe facultăți din România se confruntă cu dificultăți în atragerea studenților, universitatea ieșeană demonstrează exact contrariul: interesul pentru profesiile medicale continuă să crească, iar concurența devine tot mai dură.

Mesajul transmis de cifre este unul clar. România are nevoie de medici, iar tinerii par să fi înțeles acest lucru. În același timp însă, diferențele dintre specializări devin tot mai evidente: în timp ce Medicina și Medicina Dentară sunt luate cu asalt, alte domenii rămân cu locuri disponibile.

Admiterea din 2026 confirmă astfel o schimbare importantă de preferințe în rândul viitorilor studenți: alegerile sunt făcute tot mai pragmatic, iar specializările care oferă cele mai bune perspective de angajare și venit sunt cele care atrag cea mai mare concurență. Carmen DEACONU