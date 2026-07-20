Aer curat la Iași, în ciuda furtunilor și caniculei! Toate măsurătorile au rămas sub limitele de alertă

În timp ce o mare parte a țării s-a aflat sub avertizări meteo de vreme severă, iar temperaturile ridicate au alimentat temerile privind creșterea nivelului de poluare, ieșenii au primit o veste excelentă: aerul respirat în municipiu și în județ a rămas în parametri normali, fără depășiri ale pragurilor de alertă pentru principalii poluanți monitorizați.

Datele oficiale publicate de Agenția pentru Protecția Mediului arată că, în data de 19 iulie, toate cele șapte stații automate de monitorizare din județ au înregistrat valori mult sub limitele legale pentru dioxidul de azot (NO₂), dioxidul de sulf (SO₂) și ozon (O₃).

Practic, deși traficul intens și temperaturile ridicate pot favoriza acumularea poluanților, situația din Iași a rămas stabilă, fără episoade de poluare care să pună în pericol sănătatea populației.

Cea mai ridicată concentrație la PM10, cu mult sub pragul legal

Nici în cazul particulelor în suspensie PM10 nu au fost raportate valori care să depășească limita zilnică de 50 micrograme pe metru cub. Cea mai ridicată concentrație a fost înregistrată la stația industrială IS-3 din municipiul Iași, cu 30,65 µg/mc, cu mult sub pragul legal.

Cele mai bune valori au fost raportate în zona Ungheni, unde concentrația de PM10 s-a situat la doar 15,46 µg/mc, confirmând că aerul din această parte a județului este printre cele mai curate.

Și valorile ozonului, monitorizate în stațiile din municipiul Iași, Aroneanu și Tomești, au rămas confortabil sub pragul de informare de 180 µg/mc și foarte departe de pragul de alertă de 240 µg/mc.

Autoritățile subliniază însă că măsurătorile automate pentru particulele PM10 au caracter informativ, iar rezultatele finale sunt validate ulterior prin metoda gravimetrică de referință.

În concluzie, în ciuda unui început de vară marcat de alternanța dintre caniculă și furtuni violente, județul Iași continuă să se bucure de o calitate bună a aerului, fără depășiri ale limitelor legale și fără riscuri suplimentare pentru populație din perspectiva poluării atmosferice. Situația va continua să fie monitorizată permanent prin Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului. Daniel BACIU