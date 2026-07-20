* ediția a XI-a a concursului „Ora de Bun Gust” pornește cu 40 de produse alimentare înscrise de 12 producători * competiția continuă până la 30 septembrie, iar rezultatele vor fi anunțate pe 30 octombrie 2026

Interes ridicat pentru Gustul Ales 2026 încă din prima etapă de înscriere. 12 producători au intrat în competiție cu 40 de produse alimentare. Numărul confirmă miza tot mai mare a distincțiilor acordate produselor fabricate în România, într-o piață în care consumatorii compară atent ingredientele, calitatea, originea și prețul.

12 producători au înscris primele 40 de produse

În prima listă anunțată de organizatori apar ARCA, cu trei produse, Artesana și BAIER – Lactate din Transilvania, cu câte două, BALKY, cu patru, Casa Antonie și Contec Foods – Olympia România, cu câte trei produse.

În concurs au mai intrat De Colțești – Torockoi, cu trei produse, Five Continents Group Botoșani și Gustări Spațiale, cu câte patru, KOSAROM, cu două, Napolact, cu patru, și Periș România, cu șase produse. În total, lista comunicată la finalul perioadei de early booking cuprinde 40 de înscrieri.

Prezența KOSAROM și Five Continents Group Botoșani aduce și producătorii din Moldova în competiția națională. Grupul KOSAROM din județul Iași a participat și la edițiile anterioare ale concursului cu produse din carne realizate după rețete tradiționale.

Înscrierile continuă

Producătorii mai au timp să înscrie produse până la 30 septembrie 2026. Sunt vizate alimente fabricate în România, de la lactate, produse din carne, pește, panificație și patiserie până la conserve, produse vegetale, alimente funcționale sau destinate dietelor speciale.

Participarea nu aduce doar posibilitatea obținerii unui premiu. Produsele intră într-un proces de evaluare profesională și beneficiază de expunere în industria alimentară, element important pentru brandurile care încearcă să obțină vizibilitate într-un sector aglomerat.

„De 11 ediții, ne propunem să aducem în prim-plan produsele care investesc în calitate, inovație și responsabilitate”, a transmis Claudia Ana Bocean, fondator RO.aliment și organizatorul concursului. La ediția precedentă, printre produsele premiate s-au aflat zacusca din sturion, păstrăv și crap realizată de ARCA România, mălaiul din porumb românesc, un melanj de ouă proaspete pasteurizate și băutura fermentată Roots, dezvoltată la Universitatea de Științele Vieții din Iași din ingrediente recuperate.

Dan DIMA