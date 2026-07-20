Psihologia și Relațiile Internaționale, noile „vedete” ale admiterii, la UAIC

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași confirmă încă o dată că rămâne unul dintre cele mai puternice centre universitare din România. Admiterea din iulie 2026 a adus un val impresionant de candidați, peste 17.700 de dosare fiind depuse pentru studiile de licență și masterat. Interesul uriaș arată că, în ciuda provocărilor economice și a schimbărilor de pe piața muncii, diploma obținută la UAIC continuă să reprezinte o garanție pentru viitor.

Cele mai mari bătălii s-au dat la programele de licență unde concurența a depășit pragul de cinci candidați pe un loc bugetat. Relațiile Internaționale și Studiile Europene au ocupat primul loc în preferințele tinerilor, cu 5,43 candidați pe un loc, urmate foarte aproape de Resurse Umane, Psihologie, Psihopedagogie Specială și Comunicare și Relații Publice. Practic, pentru fiecare loc disponibil, cinci sau chiar șase absolvenți de liceu încearcă să obțină admiterea.

Psihologia domină clasamentul

Datele arată că domeniile dedicate dezvoltării personale, consilierii și resurselor umane sunt în plină ascensiune. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a înregistrat cea mai mare concurență din întreaga universitate, cu 4,70 candidați pe un loc bugetat, confirmând tendința ultimilor ani, în care specializările din zona psihologiei și educației atrag un interes tot mai mare.

În topul facultăților urmează Filosofia și Științele Social-Politice, Dreptul, Chimia și Educația Fizică și Sport, semn că tinerii caută programe care oferă perspective solide de angajare și adaptare la o piață a muncii aflată în continuă schimbare.

Iașul devine tot mai atractiv pentru studenții din străinătate

Unul dintre cele mai spectaculoase aspecte ale admiterii din acest an îl reprezintă internaționalizarea universității. Candidații la licență provin din 41 de țări, față de doar 25 anul trecut, iar la master din 26 de state, o creștere spectaculoasă.

Mai mult, numărul candidaților veniți din alte țări decât România și Republica Moldova a crescut cu 22% la licență și cu 77% la master, semn că imaginea UAIC depășește tot mai mult granițele țării.

Interesul românilor de pretutindeni rămâne foarte ridicat. Nu mai puțin de 2.260 de dosare au fost depuse de candidați din diaspora, cu peste 5% mai multe decât în 2025. Pentru mulți dintre aceștia, Iașul reprezintă cea mai apropiată punte către un învățământ universitar românesc de prestigiu.

Masteratele care atrag concurență record

Competiția este acerbă și la studiile de master. Programul Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului conduce detașat clasamentul, cu 5,55 candidați pe un loc bugetat, fiind urmat de Matematici fundamentale pentru învățământ, Psihologie clinică și psihoterapie, Metode și tehnici de abordare interdisciplinară a adicțiilor și Laborator medical.

Cele peste 17.700 de dosare, concurența ridicată și interesul internațional demonstrează că Iașul își consolidează statutul de capitală universitară a Moldovei. Într-un context în care multe universități din țară se confruntă cu scăderea numărului de candidați, UAIC reușește nu doar să își mențină atractivitatea, ci chiar să o crească.

Urmează etapa confirmării locurilor, iar în septembrie universitatea va organiza o nouă sesiune de admitere pentru locurile rămase disponibile. Până atunci însă, cifrele din această vară transmit un mesaj clar: lupta pentru un loc la UAIC este mai intensă ca niciodată. Carmen DEACONU