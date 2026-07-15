De la visul SuperLigii la realitatea Ligii a III-a. Decizia care împarte Iașul

* S-a scremut elefantul și a ieșit... un șoricel, am putea spune! * „Salvarea” fotbalului ieșean s-a încheiat cu o echipă de Liga a III-a plătită din banii Primăriei

După luni întregi de promisiuni, scenarii spectaculoase, negocieri, blocaje și variante care s-au prăbușit una după alta, „marea salvare” a fotbalului ieșean s-a încheiat exact cum puțini și-ar fi imaginat: cu o echipă de Liga a III-a susținută din bani publici.

Expresia „s-a scremut un elefant și a ieșit un șoricel” descrie perfect deznodământul ședinței de marți a Consiliului Local Iași.

După dezbateri tensionate, consilierii municipali au aprobat, la limită, asocierea dintre CSM Iași 2020, clubul sportiv al Primăriei, și secția de fotbal a ACS USV Iași, echipa Universității de Științele Vieții.

Votul a trecut, dar nu fără emoții

Fiind vorba despre o asociere, era nevoie de majoritate absolută – 14 voturi. Proiectul a fost adoptat exact cu 14 voturi „pentru”, 3 voturi fiind „împotrivă” și 5 abțineri, suficient pentru ca noua construcție fotbalistică să devină realitate.

Noua formație va purta numele Club Sportiv USV CSM Iași 2020 și va evolua pe locul sportiv deținut de ACS USV în Liga a III-a.

Cu alte cuvinte, după toate discuțiile despre continuitatea fotbalului ieșean, despre revenirea în elită și despre proiecte ambițioase, rezultatul concret este o echipă care pornește din eșalonul al treilea.

Partea care stârnește cele mai multe controverse este sursa finanțării.

Noua echipă va beneficia de sprijinul financiar al Primăriei Iași, ceea ce înseamnă că bugetul local va susține activitatea formației din Liga a III-a.

Rămâne de văzut dacă această formulă va reprezenta începutul unei reconstrucții autentice a fotbalului ieșean sau doar o soluție de avarie menită să mențină orașul pe harta competițiilor naționale.

Un lucru este însă cert: după atâta agitație și după atâtea promisiuni, „salvarea” fotbalului ieșean s-a tradus, deocamdată, printr-o echipă de Liga a III-a finanțată din banii ieșenilor.

Daniel LEONTE