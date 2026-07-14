* publicul a putut vedea trei piese de ceramică și șase cromolitografii semnate de Pablo Picasso

Expoziția „Picasso la Palat!”, organizată în perioada 3–12 iulie 2026, a atras peste 5.000 de persoane la Palatul Culturii din Iași. Au fost eliberate 4.416 bilete, iar celelalte intrări au reprezentat gratuități acordate conform prevederilor legale.

Trei piese de ceramică și șase cromolitografii

Vizitatorii au putut admira trei obiecte din ceramică pictată și glazurată, alături de șase cromolitografii reprezentative pentru creația artistului spaniol.

Piesele ceramice au fost realizate în atelierul Madoura Plein Feu din Vallauris, Franța, unde Picasso a creat aproape 4.000 de obiecte între 1947 și 1971. Lucrările expuse la Iași datau din anii 1953, 1956 și 1963 și urmau să fie incluse, după închiderea evenimentului, într-o licitație organizată la București.

Prima expoziție dedicată exclusiv lui Picasso la Palat

Evenimentul a fost organizat de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Artmark, și a reprezentat prima expoziție dedicată exclusiv lui Pablo Picasso găzduită de Palatul Culturii. Managerul instituției, Andrei Apreotesei, a prezentat proiectul drept o continuare a expoziției dedicate lui Constantin Brâncuși și a anunțat intenția de a aduce la Iași și alte nume importante din istoria artei.

Cei peste 5.000 de vizitatori arată că expozițiile concentrate, construite în jurul unor artiști de anvergură internațională, pot transforma muzeul într-un punct major de atracție culturală. Pentru publicul ieșean, evenimentul a oferit ocazia rară de a vedea direct lucrări întâlnite, de regulă, în albume, documentare sau în marile colecții europene.

Maura ANGHEL