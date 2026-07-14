* de la Bichonul de 1.300 de lei la Pomeranianul care trece de 13.000 de lei, piața locală arată diferențe uriașe între rase

Un câine de companie poate costa la Iași cât un salariu, cât un telefon scump sau chiar cât o mașină veche. Ofertele locale publicate în vara anului 2026 arată prețuri de la 600 de lei pentru doi pui de Pinscher până la peste 13.000 de lei pentru un Pomeranian. Diferența dintre extreme depășește 12.400 de lei. Registrul de evidență a câinilor cu stăpân permite verificarea animalului după microcip, dar nu publică un top local. Popularitatea poate fi doar estimată din anunțurile active, fără ca acestea să arate numărul real al câinilor care trăiesc în Iași.

Pudelul și Labradorul trec de 6.000 de lei

Pudelul sau caniche-ul este una dintre cele mai vizibile rase din oferta locală. Un pui mini era scos la vânzare cu 2.300 de lei, iar un Poodle mini toy cu pedigree ajungea la 6.300 de lei. Diferența este de 4.000 de lei, iar exemplarul scump costa de 2,7 ori mai mult.

La Labrador Retriever, o femelă cu pedigree tip A, prezentată drept provenită din părinți campioni testați pentru displazie, costa 4.500 de lei. Un alt Labrador era oferit cu aproximativ 6.278 de lei, cu aproape 1.800 de lei mai mult.

Bichonul, varianta mai accesibilă

Bichonul Maltez rămâne mult sub nivelul pudelului sau al Pomeranianului. În ofertele din Iași apăreau pui la 1.299–1.350 de lei. Comparativ cu pudelul de 6.300 de lei, un Bichon era de aproape cinci ori mai ieftin.

La baza pieței, doi pui de Pinscher erau oferiți cu 600 de lei. Un pudel mini costa 2.300 de lei, adică cu 1.700 de lei mai mult.

Pomeranianul ajunge la 13.000 de lei

Cele mai mari prețuri apar la Pomeranian. Unele exemplare erau oferite cu 4.500–6.300 de lei, iar pentru un câine alb cu pedigree se cereau peste 13.000 de lei.

Oferta maximă era de peste zece ori mai mare decât cea pentru un Bichon de 1.299 de lei și de peste 21 de ori mai mare decât prețul de 600 de lei al Pinscherilor. Nici formulele „mini”, „toy”, „rasă pură” sau „părinți campioni” nu înlocuiesc actele. Cumpărătorul trebuie să solicite pedigree-ul, carnetul de sănătate, dovada vaccinărilor și, pentru rasele predispuse la boli ereditare, rezultatele testelor efectuate părinților. Un carnet de sănătate demonstrează vaccinările și deparazitările efectuate, dar nu ține locul certificatului de origine. În același timp, un preț mare nu garantează că animalul este sănătos, bine socializat sau potrivit pentru viața într-un apartament.

Microcipul trebuie verificat înaintea plății

Câinii trebuie identificați și înscriși în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân. Proprietarul are obligația să anunțe medicul veterinar în cel mult șapte zile în cazul vânzării, cumpărării, donației, pierderii sau morții animalului.

Codul microcipului trebuie trecut în carnetul de sănătate, iar implantarea trebuie urmată de înregistrarea în RECS. Înaintea plății, cumpărătorul poate solicita scanarea microcipului la un cabinet veterinar și compararea codului cu cel înscris în documente.

Prețul de achiziție este doar începutul cheltuielilor. Hrana, vaccinurile, consultațiile, sterilizarea, dresajul și toaletajul pot depăși, în câțiva ani, valoarea puiului. Alegerea trebuie făcută după talia adultă, temperamentul rasei, timpul disponibil și bugetul familiei, nu doar după aspect sau popularitatea de pe internet.

Dan DIMA