Autostrada Unirii - UMB pregătește invazia utilajelor pe tronsonul cu 19 tuneluri și 63 de viaducte

* este vorba despre tronsonul Ditrău – Grințieș, un sector impresionant de aproape 38 de kilometri, considerat unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură rutieră construite vreodată în România * primele utilaje ar putea intra pe primii 12 kilometri ai traseului spre sfârșitul acestui an

Autostrada Unirii A8 face încă un pas important către momentul pe care întreaga Moldovă îl așteaptă de ani întregi. După luni de proiectare, foraje și studii geotehnice, cel mai lung și mai dificil lot al întregii autostrăzi intră într-o etapă decisivă, iar primele utilaje ar putea apărea pe șantier chiar la sfârșitul acestui an sau la începutul lui 2027.

Este vorba despre tronsonul Ditrău – Grințieș, un sector impresionant de aproape 38 de kilometri, considerat unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură rutieră construite vreodată în România. Directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Gabriel Budescu, a anunțat că asocierea condusă de UMB urmează să predea, la jumătatea lunii iulie, documentația necesară pentru autorizarea lucrărilor de construire, un pas esențial înaintea deschiderii efective a șantierului.

Primele utilaje ar putea intra în șantier spre sfârșitul acestui an

După depunerea Proiectului pentru Autorizarea Construirii, autoritățile vor emite autorizația de construire, iar ulterior constructorul va trebui să finalizeze și Proiectul Tehnic de Execuție. Abia după aprobarea acestuia, CNIR va putea emite ordinul oficial de începere a lucrărilor.

Potrivit estimărilor oficiale, primele utilaje ar putea intra pe primii 12 kilometri ai traseului spre sfârșitul acestui an sau în primele luni din 2027. Chiar dacă termenul poate părea îndepărtat, pentru un proiect de o asemenea complexitate reprezintă un ritm considerat foarte bun, având în vedere provocările tehnice fără precedent pe care le presupune construirea acestui tronson montan.

Și nu este deloc un șantier obișnuit. Lotul Ditrău – Grințieș este descris chiar de specialiști drept unul dintre cele mai dificile din întreaga rețea de autostrăzi a României. Pe doar 38 de kilometri vor fi construite nu mai puțin de 19 tuneluri și 63 de poduri, pasaje și viaducte, iar lungimea cumulată a tunelurilor și viaductelor ajunge la aproximativ 21 de kilometri, ceea ce înseamnă că peste jumătate din traseu va fi reprezentat de lucrări de artă inginerească.

Constructorii vor avea de executat excavări masive, consolidări complexe ale versanților și structuri spectaculoase, capabile să traverseze unele dintre cele mai dificile zone montane din Carpații Orientali. Tocmai această complexitate transformă lotul într-un adevărat test pentru industria construcțiilor din România.

40 de luni pentru execuția propriu-zisă

Asocierea formată din SA&PE Construct, Tehnostrade, Euro Asfalt și Spedition UMB lucrează deja de mai multe luni la etapa de proiectare. Forajele geotehnice au început încă din toamna anului trecut, iar studiile topografice au fost finalizate în prima parte a acestui an, pregătind terenul pentru intrarea în faza de execuție.

Contractul, semnat în martie 2025, are o durată totală de 54 de luni, dintre care 14 luni sunt dedicate proiectării, iar 40 de luni execuției propriu-zise. Dacă termenele vor fi respectate, România ar putea avea în următorii ani unul dintre cele mai spectaculoase tronsoane de autostradă construite vreodată.

Importanța acestui lot depășește însă dimensiunea inginerească. Finalizarea tronsonului Ditrău – Grințieș va crea efectiv continuitatea coridorului montan al Autostrăzii Unirii și va reduce timpul de deplasare dintre Ditrău și Tulgheș cu până la 40 de minute, într-o zonă unde în prezent nu există o alternativă rutieră modernă.

Autostrada Unirii A8, cu o lungime totală de aproximativ 304 kilometri, este considerată unul dintre cele mai importante proiecte strategice ale României. Ea va lega Târgu Mureș de Târgu Neamț, iar apoi de Iași și Ungheni, devenind prima autostradă care va traversa Munții Carpați și va conecta direct Moldova cu Transilvania.

Daniel BACIU