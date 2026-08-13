* Parcul Expoziției se umple, de vineri, de ceaune, plăcinte, dulciuri, produse tradiționale și tarabe ale meșteșugarilor * târgul organizat în weekendul de Sfânta Maria aduce la Iași producători, artizani și comercianți pentru trei zile de vânzare directă

Arome de bucate la ceaun, plăcinte „poale-n brâu”, grătare, gogoși și produse aduse direct de producători. Așa se anunță weekendul de Sfânta Maria în Copou. Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției găzduiește Festivalul Tradițional „Hai, Mărie, în Copou!”, iar odată cu el se deschide și târgul „Toamna Artelor Meșteșugărești”. Intrarea la festival este liberă.

Bunătăți de pus pe masă, dar și produse făcute de mâna artizanilor

În cel mai iubit parc al Iașului vor sosi producători de alimente ambalate, preparate dulci și sărate făcute pe loc, rulote și food truck-uri, meșteșugari, creatori handmade, producători de cosmetice naturale și articole din lavandă, dar și comercianți de fructe și legume. Tarabele se vor umple de decorațiuni, obiecte de design, marochinărie, jucării și jocuri educative, cadouri și produse tradiționale. Festivalul care îl însoțește va potența zona gastronomică. Organizatorii anunță grătare încinse, mâncare la ceaun, plăcinte „poale-n brâu”, produse bio direct de la producători, dulciuri, gogoși, limonade și clătite.

Prețurile au continuat să urce înainte de weekendul de Sfânta Maria

Târgul se deschide într-o perioadă în care cumpărătorii se uită tot mai atent la prețuri. Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică arată că prețurile de consum au crescut în iulie 2026 cu 0,58% față de luna precedentă. Pentru micii producători, scumpirea materiilor prime, a transportului și a energiei ajunge inevitabil și în calculul prețului de la tarabă. Weekendul din Copou va arăta însă și cât de puternică mai este piața produselor vândute direct, fără raftul supermarketului între producător și cumpărător.

Maura ANGHEL