Viitorii preoți, la examen cu nevestele

* candidații la preoție din Arhiepiscopia Iașilor trec, în aceste zile, prin examenul de capacitate preoțească * pe lângă proba scrisă și oral, aceștia trebuie să susțină o predică sau o cateheză și să treacă printr-un interviu la care sunt chemați împreună cu soțiile

Drumul spre altar nu se încheie odată cu diploma de Teologie. Absolvenții care vor să devină preoți în Arhiepiscopia Iașilor trebuie să treacă mai întâi examenul de capacitate preoțească, organizat în aceste zile la Centrul Eparhial din Iași. Iar testarea nu se limitează la dogmatică, canoane și rânduieli bisericești. Candidații sunt verificați inclusiv pe teme precum bioetica, criza familiei, influența internetului sau dependența digitală. La final apare și una dintre cele mai neobișnuite condiții ale examenului: la interviu, viitorii preoți trebuie să vină împreună cu soțiile.

De la predică la eutanasie și dependența de internet

Examenul are două componente notate, proba scrisă și proba orală. La cea din urmă sunt evaluate cunoștințele de credință, capacitatea de a susține o predică sau o cateheză, dar și pregătirea candidatului pentru viața concretă dintr-o parohie. Pentru a trece examenul, fiecare candidat trebuie să obțină cel puțin nota 6 la fiecare probă și minimum 7 media finală.

Programa arată însă că viitorului preot i se cere mai mult decât o bună pregătire teologică. Candidații trebuie să poată răspunde unor teme sensibile ale societății actuale: avort, eutanasie, transplant de organe, problemele familiei contemporane sau educația pentru sănătate.

În bibliografie apar și subiecte care, în urmă cu câteva decenii, cu greu și-ar fi găsit locul într-un examen pentru preoție: tehnologia digitală, felul în care internetul schimbă relațiile dintre oameni, influența mediului online asupra vieții spirituale și prevenirea dependenței digitale.

Mai mult, candidatul trebuie să poată construi un proiect pastoral pentru comunitatea pe care ar urma să o păstorească. Cu alte cuvinte, examenul verifică nu doar ce știe viitorul preot, ci și cum ar putea conduce, organiza și ține aproape o parohie.

Interviul se dă în doi

Cea mai aparte regulă apare la ultima etapă. Documentul oficial al Arhiepiscopiei Iașilor spune explicit că „la interviu candidații vor veni împreună cu soțiile”.

Prezența soției nu este, așadar, una simbolică, ci face parte din evaluarea candidatului într-o profesie în care viața de familie este strâns legată de rolul public și pastoral al preotului. Interviul este inclus în proba orală, iar rezultatul acesteia nu poate fi contestat. Promovarea examenului nu înseamnă însă că, a doua zi, candidatul primește și o biserică.

Viitorii preoți vor putea opta pentru posturile aflate pe lista parohiilor disponibile, iar repartizarea se face în funcție de media generală de candidare. Pot avea prioritate cei care locuiesc chiar în parohia vacantă sau la cel mult zece kilometri de aceasta.

Există și posibilitatea ca un preot să își păstreze, în anumite condiții, un alt loc de muncă. Profesorii de Religie, angajații administrației bisericești, dar și persoane care lucrează în învățământ, servicii medicale, sociale sau IT pot fi numite la parohii cu timp parțial, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute.

Examenul de capacitate preoțească este valabil un an. Candidații care obțin însă o medie mai mare de 9 primesc o fereastră mai largă: rezultatul rămâne valabil doi ani, perioadă în care pot candida pentru una dintre parohiile disponibile.

Dan DIMA