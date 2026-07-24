UMF Iași a reacționat după discursul critic susținut de absolventa Claudia Ciobanu la ceremonia Promoției 2026. În punctul de vedere semnat de rectorul Viorel Scripcariu, Universitatea susține că discursul nu a fost cenzurat, dar că afirmațiile grave nu pot fi extinse asupra tuturor absolvenților fără date și situații verificabile.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași contestă acuzațiile formulate de Claudia Ciobanu la ceremonia de absolvire a Promoției 2026.

Într-un punct de vedere oficial semnat de prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași, conducerea instituției precizează că discursul absolventei nu a fost întrerupt, cenzurat sau eliminat din înregistrarea publică. Universitatea consideră însă că libertatea de exprimare trebuie însoțită de responsabilitate atunci când acuzațiile sunt formulate într-un cadru oficial și în numele unui grup de absolvenți.

UMF contestă afirmația că absolvenții nu sunt pregătiți

Unul dintre punctele respinse de conducerea UMF Iași este afirmația că „majoritatea” absolvenților nu se simt pregătiți să intre în câmpul muncii.

„Afirmația potrivit căreia «majoritatea» absolvenților nu se simt pregătiți să intre în câmpul muncii exprimă o percepție personală și, eventual, percepția unei părți dintre colegii absolventei. Ea nu poate fi prezentată însă drept concluzia întregii promoții sau a majorității absolvenților, în absența unei consultări reprezentative și a unor date care să o susțină”, arată conducerea UMF Iași în documentul semnat de rectorul Viorel Scripcariu.

Universitatea susține că o parte dintre absolvenți nu s-au regăsit în această descriere și face diferența între sentimentul personal de nesiguranță și evaluarea obiectivă a competențelor dobândite printr-un program acreditat.

Universitatea cere detalii despre stagiile din spitale

Claudia Ciobanu a afirmat că studenții ar fi petrecut ore în spitale fără să fie implicați în activitățile practice.

„Afirmația potrivit căreia studenții ar fi stat «cu orele în spitale fără să îi bage nimeni în seamă» este una gravă, dar nu este însoțită de identificarea stagiilor, disciplinelor, secțiilor sau perioadelor în care s-ar fi produs aceste situații. În absența unor asemenea repere, Universitatea nu poate verifica punctual cele relatate și nu poate stabili eventuale responsabilități”, precizează conducerea UMF Iași.

Instituția admite totuși că simpla prezență a studentului într-o unitate medicală nu este suficientă. Pregătirea practică trebuie să includă îndrumare, participare graduală, exersarea competențelor și feedback.

UMF susține că asemenea probleme trebuie semnalate în timpul studiilor, când facultatea și coordonatorii disciplinelor pot interveni.

UMF admite că citirea slide-urilor nu înseamnă predare

Conducerea Universității răspunde și criticilor privind cursurile la care profesorii s-ar limita la citirea prezentărilor digitale.

„În ceea ce privește modul de desfășurare a cursurilor, prezentările digitale sunt instrumente de sprijin pentru procesul didactic și nu trebuie să înlocuiască explicația, dialogul, analiza de caz și interacțiunea dintre cadrul didactic și studenți. O activitate limitată exclusiv la citirea unei prezentări nu corespunde cerințelor unui învățământ medical modern”, arată reprezentanții UMF Iași.

Universitatea precizează însă că o asemenea critică nu poate fi extinsă asupra tuturor cadrelor didactice fără indicarea disciplinelor și situațiilor concrete.

Unele spații din spitale trebuie modernizate

UMF Iași respinge afirmația privind existența unor amfiteatre degradate în clădirile administrate de Universitate, despre care spune că sunt reabilitate și dotate.

Conducerea admite însă că absolventa s-ar fi putut referi la spații didactice din spitale, dintre care unele necesită modernizări. Acestea nu se află în administrarea UMF, dar Universitatea susține că a sprijinit lucrări de recondiționare la spitalele „Sf. Spiridon”, „Socola”, „Sfânta Maria” și „Elena Doamna”.

Claudia Ciobanu nu reprezenta întreaga promoție

UMF Iași precizează că absolventa era șefa unei serii de la programul Asistență Medicală Generală, nu șefa întregii Promoții 2026 și nici reprezentanta tuturor absolvenților Universității.

Conducerea instituției afirmă că rămâne deschisă unei discuții cu Claudia Ciobanu și cu absolvenții care pot prezenta exemple concrete despre cursurile, stagiile, secțiile și spațiile reclamate.

Punctul de vedere este semnat de prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.