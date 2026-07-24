Bolile cardiovasculare și cancerul lovesc tot mai mulți ieșeni

Iașul se confruntă cu o creștere alarmantă a numărului de pacienți incluși în programele naționale de sănătate. Datele oficiale pentru perioada 2021–2025 arată o presiune fără precedent asupra spitalelor, pe fondul exploziei cazurilor de boli cardiovasculare, cancer, insuficiență renală și afecțiuni rare. În paralel, medicii sunt nevoiți să trateze tot mai mulți bolnavi cu ajutorul unor terapii moderne, extrem de costisitoare.

Cardiologia este unul dintre domeniile în care creșterea este cea mai spectaculoasă. Numărul pacienților care au avut nevoie de proceduri de dilatare a arterelor a urcat de la 1.419 în 2021 la 2.047 în 2025, o creștere de peste 44%. Și intervențiile pentru aritmii complexe s-au dublat practic în doar patru ani, de la 106 la 219 pacienți. În același timp, numărul bolnavilor tratați prin implantarea valvelor aortice fără operație pe cord deschis (TAVI) a crescut de la 47 la 111 cazuri, semn că bolile cardiovasculare severe afectează tot mai mulți ieșeni.

Cancerul continuă să pună o presiune uriașă pe sistemul sanitar ieșean

Programul național de oncologie a ajuns să trateze, la Iași, 9.521 de pacienți în 2025, cu peste 1.150 mai mulți decât în 2021. Și mai spectaculoasă este creșterea investigațiilor PET-CT, esențiale pentru depistarea și monitorizarea cancerului: numărul pacienților aproape s-a dublat, de la 1.256 la 2.215. În același timp, radioterapia modernă IMRT a cunoscut o dezvoltare explozivă, ajungând să fie utilizată pentru 3.191 de bolnavi, față de 1.372 în urmă cu patru ani.

Bolile rare ies tot mai mult la suprafață. Tot mai mulți pacienți sunt diagnosticați și incluși în programele naționale, în special pentru afecțiuni precum boala Fabry, amiloidoza cu transtiretină, sindromul hemolitic uremic sau purpura trombocitopenică imună. În unele cazuri, numărul beneficiarilor s-a triplat sau chiar cvadruplat, pe măsură ce au devenit disponibile tratamente inovatoare.

Utilizarea tehnologiilor moderne în diabet a explodat

Și insuficiența renală afectează un număr tot mai mare de oameni. Numărul pacienților aflați în hemodializă a crescut de la 887 la 1.058, în timp ce tratamentele moderne prin hemodiafiltrare sunt folosite pentru tot mai mulți bolnavi.

Un fenomen aparte se observă în cazul diabetului. Deși numărul pacienților tratați medicamentos a scăzut ușor, utilizarea tehnologiilor moderne a explodat. Testările pentru hemoglobina glicată s-au dublat, iar sistemele de monitorizare continuă a glicemiei și pompele inteligente de insulină sunt folosite de un număr tot mai mare de pacienți, semn că tratamentul devine mai performant și mai bine adaptat fiecărui caz.

Datele oficiale transmit un semnal puternic: spitalele ieșene tratează anual tot mai mulți pacienți cu afecțiuni grave, iar cererea pentru servicii medicale complexe și terapii de ultimă generație este în continuă creștere. În acest context, presiunea asupra sistemului sanitar și asupra personalului medical este mai mare ca oricând, iar necesarul de investiții și de specialiști devine o provocare majoră pentru următorii ani. Nicoleta ZANCU