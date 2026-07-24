* libertatea pe două roți vine cu o factură serioasă: permis, motocicletă, echipament, acte, asigurare și întreținere

Un ieșean care vrea să devină rider are nevoie de cel puțin 15.000–20.000 de lei pentru un început prudent, cu motocicletă second-hand. Pentru un model nou și echipament complet, bugetul poate depăși 40.000 de lei.

Peste 5.600 de vehicule moto în județ

La finalul anului 2025, în județul Iași erau înregistrate 5.662 de motociclete, scutere, mopede și alte vehicule moto. Dintre acestea, peste 4.700 intrau în categoriile motocicletelor propriu-zise. Comunitatea locală crește, iar riderii sunt tot mai vizibili pe străzi și la evenimente.

Permisul și prima motocicletă

Școala pentru categoria A costă în jur de 3.000 de lei. Cu fișa medicală, taxa pentru permis și alte cheltuieli, suma ajunge la aproximativ 3.200–3.300 de lei. Pentru o motocicletă second-hand potrivită unui începător, prețurile pornesc de la 1.500–2.000 de euro pentru modelele mici. O motocicletă japoneză de cilindree medie, cu ABS și într-o stare tehnică bună, costă de regulă între 3.000 și 6.000 de euro. Pe piața moto nouă, modelele accesibile pornesc de la aproximativ 18.000 de lei. Pentru motociclete de 500–700 cmc, bugetul urcă frecvent la 35.000–50.000 de lei, iar variantele adventure sau touring pot depăși 60.000 de lei.

Echipamentul costă câteva mii de lei

Casca este obligatorie, dar un rider are nevoie și de geacă, pantaloni, mănuși și ghete cu protecții. Un echipament complet, nou și decent, costă între 2.000 și 4.000 de lei. Variantele premium pot trece de 6.000 de lei. Casca nu ar trebui cumpărată second-hand, deoarece nu se poate verifica dacă a fost lovită sau depozitată necorespunzător.

RCA, benzină și revizii

Pentru motocicletele de peste 50 cmc, tariful de referință RCA este de aproximativ 676 de lei, dar oferta finală diferă în funcție de proprietar, bonus-malus și asigurător.

Se adaugă ITP-ul, actele, reviziile, consumabilele și eventualele reparații. Un set de anvelope pentru o motocicletă de cilindree medie poate costa aproximativ 1.700 de lei, fără montaj.

La un consum mediu de 4,5 litri la 100 de kilometri, un sezon de 4.000 de kilometri înseamnă peste 1.600 de lei cheltuiți pe benzină. Cu RCA, revizie, ITP și uzura anvelopelor, întreținerea anuală poate ajunge la 2.500–5.500 de lei.

Cluburile moto din Iași

Varianta economică, cu motocicletă rulată, pornește de la 15.000–20.000 de lei. Pentru un motor nou de început, bugetul ajunge la 24.000–30.000 de lei. O motocicletă nouă de cilindree medie, cu permis, echipament și primele cheltuieli incluse, ridică investiția la 40.000–55.000 de lei.

În Iași există cel puțin două cluburi MC, Trust MC Iași și Guerrilla MC Iași, dar și comunități precum Motociclismul Pentru Toți, Iași Motor Club sau Motocicliștii Iași. În total, pot fi identificate public cel puțin cinci cluburi, asociații sau grupuri active.

Viața de rider nu este ieftină. Motocicleta reprezintă doar începutul, iar diferența dintre o achiziție impulsivă și una responsabilă este dată de echipament, întreținere și pregătire.

Dan DIMA