* Bazarul și talciocul Iașului funcționează ca o economie a prețurilor flexibile, a relațiilor personale și a veniturilor câștigate de la o zi la alta

În bazar, prețul este începutul unei conversații. Clientul întreabă, vânzătorul îl măsoară din priviri, iar reducerea depinde de ton și răbdare. Dincolo de haine, unelte și obiecte folosite, se află o lume în care reputația ține loc de garanție, iar câțiva lei pot decide profitul zilei.

O economie locală cu 1.250 de tarabe

Ecopiața administrează în Iași șapte piețe și patru târguri, între care Bazarul și Talciocul. Rețeaua însumează 1.250 de tarabe, 170 de magazine și aproape 60.000 de metri pătrați. Bazarul funcționează zilnic, între orele 8.00 și 16.00.

Tarifele arată costul intrării în această economie. Pentru vânzarea în Bazar se plătesc 69 de lei pe metrul pătrat, lunar. În Talcioc, un loc costă 20 de lei pe zi, iar vânzarea din autoturism ajunge la 40 de lei. Se adaugă 7 lei pe zi pentru salubrizare, iar accesul este tarifat cu 4 lei.

Pentru un vânzător prezent 20 de zile pe lună, locul și salubrizarea pot ajunge la 540 de lei. Dacă vinde din mașină, costul urcă la 940 de lei, înainte de transport, marfă și taxe.

Negocierea poate salva bugetul unei familii

Bazarul devine important într-o societate în care cheltuielile consumă aproape toate veniturile. În 2025, o gospodărie din România a avut venituri medii de 9.399 de lei și cheltuieli de 8.037 de lei pe lună. Aproape 85,5% din bani au fost absorbiți de consum și taxe.

Totodată, 18,4% dintre români se aflau sub pragul sărăciei relative, iar 27,4% erau expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială, un nivel ridicat în Uniunea Europeană.

În acest context, diferența dintre un obiect nou și unul cumpărat la mâna a doua poate însemna bani rămași pentru hrană, medicamente, transport sau facturi. Bazarul oferă haine, încălțăminte, scule, piese și obiecte casnice la prețuri care pot fi discutate, nu doar acceptate.

Limbajul stabilește statutul

Negocierea este și un test social. Clientul care cunoaște prețurile și vorbește sigur este tratat diferit de cel care își arată imediat interesul. Expresii precum „ultimul preț”, „pentru dumneavoastră” sau „mai ieftin nu găsiți” fac parte din ritual.

Statutul comerciantului se construiește prin vechime, poziția standului, calitatea mărfii și relațiile cu ceilalți vânzători. Clientul fidel poate primi reducere sau un produs păstrat deoparte. Încrederea devine capital economic: cine este cunoscut drept corect vinde mai ușor.

Bazarul ține obiectele și oamenii în economie

Impactul este dublu. Pentru cumpărători, reduce costul accesului la bunuri. Pentru comercianți, creează o formă de muncă disponibilă celor care intră greu pe piața formală: persoane în vârstă, oameni cu pregătire redusă sau familii care au nevoie de venit suplimentar.

Bazarul prelungește și viața produselor. Hainele sunt purtate din nou, aparatele devin surse de piese, iar mobila și uneltele reintră în circulație. Comerțul ieftin funcționează astfel și ca economie circulară, reducând risipa.

În spatele fiecărei negocieri există însă o tensiune: clientul încearcă să economisească, iar vânzătorul să-și acopere costurile. Bazarul Iașului nu este doar o piață a lucrurilor ieftine, ci un barometru al puterii de cumpărare. Aici se vede, mai repede decât în statistici, cât valorează fiecare leu.

Dan DIMA