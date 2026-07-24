Iașul nu are un singur stil vestimentar. Centrul preferă ținutele atent construite, campusurile aleg confortul, mallurile aduc moda rapidă, iar piețele păstrează garderoba practică. Hainele devin astfel o hartă socială a orașului.

Iașul poate fi citit și după vestimentație. Încălțămintea, geanta și accesoriile se schimbă odată cu zona și ritmul zilei. Pe Ștefan cel Mare apar ținutele care vor să fie privite. În campus, hainele trebuie să reziste unei zile întregi. În mall, ele devin parte din experiența de consum. În piață, primează libertatea de mișcare și utilitatea.

Diferențele nu împart orașul între oameni „bine” și „prost” îmbrăcați, ci arată cum se adaptează garderoba fiecărui spațiu.

Centrul Iașului: hainele cu care intri în scenă

În centru, vestimentația are o funcție de reprezentare. Este un loc de tranzit, dar și un spațiu în care oamenii se observă reciproc.

Aici apar rochii fluide, sacouri lejere, cămăși, pantaloni largi, pantofi curați, genți mici și accesorii vizibile. Chiar și ținutele simple par atent alcătuite. Centrul este teritoriul birourilor, teraselor, fotografiilor și evenimentelor, unde stilul „business casual” se întâlnește cu moda de stradă.

Campusurile: confort și identitate

În Copou, Codrescu, Târgușor și Tudor Vladimirescu, garderoba este construită pentru mobilitate. Între cursuri, cămine și biblioteci, rucsacul, încălțămintea sport și hainele comode devin aproape obligatorii.

Campusurile sunt printre cele mai diverse spații vestimentare ale Iașului. Aici se întâlnesc haine vintage, articole second-hand, tricouri supradimensionate, pantaloni cargo, hanorace și accesorii inspirate de cultura online.

Tricoul unei formații, geanta imprimată sau bocancii pot indica apartenența la o comunitate culturală. Tendințele sunt adaptate unor bugete limitate, iar rezultatul contează mai mult decât eticheta.

Mallurile: moda pusă în vitrină

În mall, moda este expusă și organizată pe sezoane. La Palas și Iulius Mall apar ținute athleisure, pantofi sport impecabili, genți de marcă, seturi coordonate și articole recognoscibile din colecțiile momentului. Hainele sunt mai „fotografiate”, chiar dacă nu sunt întotdeauna mai scumpe.

Temperatura controlată permite sacouri, cămăși delicate sau încălțăminte aleasă pentru efect. Adolescenții își testează identitatea prin branduri, iar adulții folosesc vestimentația pentru a sugera prosperitate, tinerețe sau apartenență.

Piețele Iașului: garderoba care trebuie să lucreze

În piețele Alexandru cel Bun, Nicolina, Hala Centrală, Dacia, Păcurari sau Independenței, hainele își recapătă funcția de instrument. Oamenii trebuie să meargă printre tarabe, să transporte sacoșe și să se miște repede.

Domină pantalonii comozi, încălțămintea stabilă, buzunarele, gențile mari și hainele ușor de întreținut. Piața are însă propria eleganță: haine bine păstrate, baticuri asortate, imprimeuri și genți rezistente. Nu urmărește noutatea, ci valoarea de folosire.

Vestimentația vânzătorilor vorbește despre muncă. Hainele trebuie să protejeze, să permită mișcarea și să reziste orelor petrecute la tarabă. Moda rapidă este înlocuită de durabilitate.

Iașul nu copiază moda. O negociază

Diferențele nu țin doar de venit. Contează vârsta, ocupația, transportul și programul zilei. Aceeași persoană se poate îmbrăca diferit pentru serviciul din centru, cumpărăturile din piață sau o ieșire în mall.

În centru, hainele cer priviri. În campus, cer libertate. În mall, caută confirmarea tendințelor. În piață, trebuie să fie folositoare. Orașul se îmbracă după locul în care merge și după rolul pe care îl joacă. Teona SOARE