Weekendul 24–26 iulie 2026 aduce la Iași muzică electronică, filme proiectate în aer liber, demonstrații de robotică, expoziții și activități pentru copii. Principalul eveniment al perioadei este Craft & Beats, organizat sâmbătă în Grădina Palas, însă programul orașului oferă alternative și pentru familii, iubitorii de artă sau publicul care preferă concertele de seară.

Craft & Beats transformă Grădina Palas într-un festival

Sâmbătă, 25 iulie, Grădina Palas găzduiește Craft & Beats, unul dintre cele mai mari evenimente ale weekendului. Festivalul începe la ora 15.00, iar intrarea este liberă.

Programul muzical este construit în jurul ritmurilor de House, Afro House și Melodic House. Pe lângă muzică, organizatorii anunță instalații de lumini, actori stradali, zone cu bere artizanală, cocktailuri și preparate culinare. Pe afișul evenimentului apar DJ Optick, Paul Damixie și Utopia Crew.

Craft & Beats poate fi alegerea principală pentru cei care vor să petreacă o după-amiază și o seară de vară în centrul Iașului, fără să plătească bilet de intrare.

Cinema în aer liber, în spatele Palatului Culturii

Cinema Sky continuă seria proiecțiilor în aer liber în Grădina Palas, în zona din spatele Palatului Culturii. Filmele sunt programate în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, iar proiecțiile încep după lăsarea serii.

Biletul costă 35 de lei pentru adulți și 30 de lei pentru elevi, studenți și pensionari. Programul filmelor poate fi consultat pe platformele Cinema Sky, deoarece orele și titlurile pot suferi modificări.

Pentru vineri, 24 iulie, este anunțată proiecția filmului „Final Destination: Bloodlines”, de la ora 21.20. În aceeași seară, de la ora 19.00, FAR coworking organizează o proiecție a comediei „The Devil Wears Prada”, biletul de 25 de lei incluzând popcorn, ceai și cafea.

Roboți, LEGO și imprimare 3D la Iulius Mall

Copiii pasionați de tehnologie pot vizita, sâmbătă și duminică, SparkLab Urban Edition. Evenimentul este organizat de echipa ieșeană de robotică CyLiis la Iulius Mall, etajul 1, în zona 5 to go.

Standul este deschis pe 25 și 26 iulie, între orele 10.00 și 22.00, iar accesul este gratuit. Vizitatorii pot urmări demonstrații cu roboți construiți pentru competițiile FIRST Tech Challenge, provocări de construcție LEGO, activități de programare în Scratch și demonstrații de modelare și imprimare 3D.

Programul mai include experimente de chimie și activități creative cu tematică marină. Copiii pot discuta direct cu elevii care au proiectat roboții și pot afla cum funcționează mecanismele prezentate.

Ateliere pentru copii la Palatul Culturii și Grădina Vert

Vineri, de la ora 11.00, Palatul Culturii propune atelierul educațional „Mesaj transmis!”. Activitatea îi introduce pe copiii de peste opt ani în istoria comunicării, pornind de la telegraf, Samuel Morse și alfabetul bazat pe puncte și linii.

Participanții își pot realiza propriile brățări cu mesaje codificate în alfabetul Morse. Atelierul durează aproximativ 90 de minute, iar biletul costă 25 de lei. Participarea se face pe baza unei programări.

Sâmbătă, de la ora 11.00, în Grădina Vert este programat un atelier de realizare a păpușilor din materiale textile. Duminică, de la ora 17.00, copiii pot participa la un atelier de pictură pe tăvițe din lemn. Taxa anunțată pentru fiecare activitate este de 30 de lei, iar înscrierea prealabilă este necesară.

Dan Ciotoi și Formația Generic încheie weekendul

Duminică, 26 iulie, de la ora 20.00, Dan Ciotoi și Formația Generic susțin un concert la Berarium Tankeria Ursus, în apropierea Teatrului „Luceafărul”.

Prețurile anunțate pentru bilete sunt cuprinse între 69 și 85 de lei. Concertul se adresează publicului nostalgic după muzica anilor ’80 și ’90 și încheie seria evenimentelor muzicale importante din acest weekend.

Ultimul weekend pentru expoziția „Pereți”

Cei care preferă muzeele mai pot vizita, până duminică, 26 iulie, expoziția „Pereți”, semnată de artistul Gheorghe Lungu. Lucrările sunt prezentate la Muzeul de Artă din Palatul Culturii.

Tot în această perioadă sunt deschise expoziția „În slujba Coroanei”, la Muzeul Unirii, și expoziția video-performativă „Mergeți în sufletul meu!”, cu Maia Morgenstern și Cabiria Morgenstern, la Casa Muzeelor.