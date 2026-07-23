Ce puteți face în Iași, în ultima săptămână din iulie
Ultima săptămână culturală din luna lui Cuptor aduce la Iași expoziții remarcabile, spectacole pentru copii și evenimente dedicate științei și memoriei colective.
Ateneul Național Iași
• 1 august, ora 10:00 – spectacolul pentru copii „Doctorul știe tot”, Trupa Marionnette Show, Amfiteatrul Baia Turcească.
Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”
• 2–31 iulie – expoziția „Anotimpurile Neamului”, Galeria „La Gard”, Parcul Copou.
• 1–29 iulie – „Magia Clipei”, artist Mihai Potârniche, Palatul Braunstein.
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași
• 27 iulie – 4 august – „Mitoflora”, Ana Alexoaie-Conache, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”.
• 17 iulie – 30 septembrie – „Repere în istoria aeronauticii”, Muzeul Științei și Tehnicii.
• 15 iulie – 4 octombrie – „În slujba Coroanei”, Muzeul Unirii.
• 9 iulie – 20 septembrie – „Chipuri și memorie în ramă”, Muzeul de Istorie a Moldovei.
• 8 iulie – 13 septembrie – „My Europe”, Palatul Culturii.
• 30 iunie – 30 august – „Memoria profesorului Ion H. Ciubotaru”, Muzeul Etnografic al Moldovei.
Muzeul Național al Literaturii Române Iași
• 15 iulie – 1 septembrie – „Museum of Absence”, Muzeul „Nicolae Gane”.
• 1 iulie – 31 decembrie – video-performativ „Mergeți în sufletul meu!” cu Maia Morgenstern, Casa Muzeelor.
• 1 iulie – 31 august – „Vacanța mare la muzeu”, Muzeul „Ion Creangă” – Bojdeuca.
• 1 iulie – 31 august – atelierul „Căsuța cu povești din Bucșinescu”, Muzeul „Otilia Cazimir”.
• 1–31 iulie – seria video Art.Spot – „Fete dace” (1978), Muzeul „Nicolae Gane”.
• 29 iunie – 29 iulie – „Casa Porților Deschise”, simpozion de creație, Casa Pătrată & Casa Junimii.
• 31 mai – 30 octombrie – „Oracolul – Capsula de Hârtie”, Casa Muzeelor.
Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Iași
• 21 iulie – 28 august – „Un timp al picturii”, Galeria Dana.
• 20–30 iulie – „Simfonii de vară”, Florența Ionescu, Galeria „Octav Băncilă”.
• 10–24 iulie – “Moneyfest. II – CRT Reloaded”, Galeria ABSIDA.
UNAGE Iași
• 10–31 iulie – „Materie reconfigurată: dizertații sculptură 2026”, Palatul Roznovanu.