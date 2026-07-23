* jucăriile uitate în cutii și cărțile deja citite pot ajunge la alți copii, în cadrul unui târg cu intrare liberă

Copiii din Iași sunt invitați să transforme jucăriile și cărțile pe care nu le mai folosesc în mici „monede de schimb”. Sâmbătă, 25 iulie 2026, Academia WIRAL găzduiește un târg dedicat reutilizării, socializării și consumului responsabil.

O jucărie uitată într-un dulap poate deveni preferata altui copil, iar o carte citită de mai multe ori poate începe o nouă călătorie. Aceasta este ideea târgului de jucării și cărți pentru copii. Intrarea este liberă, iar participanții sunt încurajați să aducă obiecte care nu le mai sunt utile, dar care se află încă într-o stare bună. În loc să cumpere produse noi, copiii vor putea negocia, schimba și descoperi jucăriile sau poveștile aduse de ceilalți participanți.

Copiii devin expozanți pentru câteva ore

La târg, standurile vor aparține copiilor, cu sprijinul și îndrumarea părinților. Organizatorii precizează că jucăriile aduse trebuie să fie curate și funcționale, astfel încât să poată fi folosite în siguranță de noii proprietari. Participarea poate deveni și o lecție practică de comunicare. Copiii trebuie să își prezinte obiectele, să explice de ce le oferă și să stabilească împreună cu ceilalți participanți ce schimburi vor să facă. Dincolo de joacă, ei pot înțelege că un obiect nu trebuie aruncat doar pentru că nu mai este folosit în familia care l-a cumpărat.

Jucăriile primesc o a doua viață

Evenimentul aduce în atenție principiile economiei circulare, într-o formă simplă și accesibilă copiilor. Reutilizarea unei cărți sau a unei jucării prelungește durata de viață a produsului și poate reduce numărul obiectelor care ajung la gunoi.

Pentru părinți, târgul poate fi și o ocazie de a elibera spațiul ocupat de lucruri rămase în urmă odată cu creșterea copiilor, fără ca acestea să fie aruncate. Pentru cei mici, schimbul oferă satisfacția de a primi ceva nou fără ca familia să fie nevoită să facă o nouă achiziție.

Maura ANGHEL