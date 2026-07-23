Părintele Pimen Vlad, de la Muntele Athos, vine la Văratec!

Un colț de pădure din județul Neamț se transformă, în acest weekend, într-un loc de întâlnire între natură, credință și tradiție. Prima ediție a Festivalului AGAPE începe vineri, 24 iulie, în curtea Ocolului Silvic Văratec, din comuna Agapia, iar unul dintre cele mai așteptate momente va fi prezența Părintelui Pimen Vlad, cunoscutul duhovnic de la Muntele Athos.

Evenimentul se desfășoară până duminică, 26 iulie, și promite o experiență diferită față de festivalurile clasice: conferințe, drumeții prin natură, ateliere pentru copii, întâlniri cu meșteri populari, producători locali și momente de relaxare în inima pădurii.

Părintele Pimen Vlad, invitatul special al festivalului

Sâmbătă, 25 iulie, de la ora 16:00, Părintele Pimen Vlad va susține conferința „Provocări contemporane”, dedicată celor care caută răspunsuri la întrebările lumii de astăzi și își doresc o perspectivă spirituală asupra provocărilor cotidiene.

Seara va continua, de la ora 19:00, cu un recital de pricesne și muzică tradițională susținut de Paula Hriscu, într-un decor natural spectaculos.

Festivalul se desfășoară în apropierea celebrei „Păduri de Argint”, rezervație naturală administrată de Romsilva – Direcția Silvică Neamț. Alături de „Codrii de Aramă”, această zonă este legată de universul poetic al lui Mihai Eminescu și reprezintă unul dintre cele mai frumoase peisaje naturale din Moldova.

Pe parcursul celor trei zile, vizitatorii vor putea participa la drumeții, picnicuri în poieniță, activități pentru copii și un târg al meșterilor populari și producătorilor locali, într-o atmosferă în care natura devine parte din experiență.

Acces gratuit pentru toți participanții

Organizatorii spun că Festivalul AGAPE își propune să aducă împreună spiritualitatea, cultura, tradițiile și frumusețea naturii, într-un concept nou pentru această zonă a țării.

Evenimentul are loc între 24 și 26 iulie, la Văratec, în comuna Agapia, iar accesul publicului este gratuit, fiind așteptați atât localnici, cât și turiști aflați în vacanță în județul Neamț. George NEGRU