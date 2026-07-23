Românii au tăiat din ieșirile la restaurant și din sejururile hoteliere. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că afacerile din HoReCa au continuat să piardă teren în mai 2026, în perioada guvernării conduse de Ilie Bolojan. Statistica indică amploarea declinului, fără să stabilească însă o legătură directă între evoluția sectorului și deciziile unui anumit guvern.

HoReCa a pierdut 12,2% în primele cinci luni

Hotelurile și restaurantele au început anul 2026 cu o scădere puternică a activității. În perioada 1 ianuarie–31 mai, volumul cifrei de afaceri din acest sector a fost cu 12,2% mai mic decât în primele cinci luni ale anului 2025.

Declinul HoReCa a fost mai accentuat decât scăderea generală a serviciilor de piață prestate populației. La nivelul întregului sector de servicii analizat de INS, cifra de afaceri s-a redus cu 9,2% ca serie brută și cu 8% ca serie ajustată în funcție de zilele lucrătoare și sezonalitate.

Cele mai mari pierderi au fost raportate în activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative, unde scăderea a ajuns la 15,9%. Serviciile de coafură și înfrumusețare au pierdut 15,3%, iar spălătoriile și curățătoriile textile au înregistrat un recul de 3,2%.

Afacerile restaurantelor au scăzut și în luna mai

Comparativ cu luna mai 2025, activitățile hotelurilor și restaurantelor au avut în mai 2026 o cifră de afaceri mai mică cu 9,4%.

Serviciile de piață destinate populației au scăzut, în ansamblu, cu 7,6% ca serie brută și cu 8,9% ca serie ajustată. Jocurile de noroc și celelalte activități recreative au consemnat cel mai puternic recul lunar, de 21,6%, iar serviciile de coafură și înfrumusețare au scăzut cu 10,3%.

Datele arată că populația și-a redus cheltuielile pentru servicii considerate neesențiale. Restaurantele, hotelurile, saloanele de înfrumusețare și activitățile recreative sunt printre primele domenii afectate atunci când bugetele familiilor devin mai restrictive.

Revenirea față de aprilie nu acoperă pierderea anuală

Luna mai a adus totuși o revenire față de aprilie 2026. Cifra de afaceri din hoteluri și restaurante a crescut cu 17,2% de la o lună la alta, evoluție influențată inclusiv de apropierea sezonului turistic.

La nivelul tuturor serviciilor pentru populație, creșterea lunară a fost de 12,9% ca serie brută, dar de numai 0,9% după ajustarea în funcție de sezonalitate și numărul zilelor lucrătoare.

Avansul față de aprilie nu a fost suficient pentru recuperarea pierderilor. Comparativ cu mai 2025 și cu primele cinci luni ale anului trecut, sectorul a rămas puternic pe minus.

Agențiile de turism merg împotriva curentului

Singura categorie importantă care a raportat o evoluție clar pozitivă a fost cea a agențiilor turistice și tur-operatorilor. Cifra de afaceri a acestora a crescut cu 31,4% în mai și cu 20,5% în primele cinci luni din 2026, comparativ cu perioadele similare din 2025.

Evoluția arată o diferență între cumpărarea pachetelor turistice și activitatea efectivă din hoteluri și restaurante. O parte dintre rezervările realizate prin agenții pot viza vacanțe în străinătate sau sejururi care urmează să fie efectuate în lunile de vară.

Cifrele descriu declinul, nu stabilesc cauza politică

Scăderea s-a produs în perioada în care Guvernul este condus de Ilie Bolojan. Totuși, comunicatul INS prezintă evoluția cifrei de afaceri și nu analizează cauzele declinului.

Pentru a atribui reducerea activității exclusiv măsurilor guvernamentale ar fi necesare date suplimentare privind inflația, veniturile populației, fiscalitatea, costurile firmelor și comportamentul de consum.

Cert este că HoReCa traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani: afaceri mai mici, clienți mai prudenți și o recuperare lunară care nu reușește să compenseze pierderea anuală. Dan DIMA