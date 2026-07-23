Companiile publice ieșene: 1,3 miliarde lei cifră de afaceri, 5.261 de angajați și datorii care depășesc un miliard de lei!

În spatele facturilor de apă, al autobuzelor, al salubrității și al infrastructurii orașului există un adevărat ecosistem economic controlat de administrațiile locale. O radiografie a companiilor publice din județul Iași arată o forță economică uriașă, dar și vulnerabilități care pot deveni probleme majore în viitor.

Consilierul municipal ieșean Cosette Chichirău, cea care a lansat aplicația pentru verificarea companiilor publice, susține că cetățenii trebuie să aibă acces la date clare despre modul în care sunt administrate aceste companii și atrage atenția că imaginea de ansamblu este mai complicată decât arată cifrele de profit. „Pare că lucrurile nu stau chiar atât de rău. Dar când ne uităm în detaliu vedem o realitate diferită”, transmite aceasta.

399 de companii au pierdut 4,41 miliarde de lei

Potrivit analizei prezentate, dintre cele 1.310 companii naționale care au depus bilanțurile pentru 2025, aproape 400 au înregistrat pierderi. 399 de companii au pierdut în total 4,41 miliarde de lei, 845 de companii au realizat profituri de 15,72 miliarde de lei, rezultatul net al întregului portofoliu a fost de aproximativ 11,3 miliarde de lei .

Problema, spune Chichirău, este că o mare parte din profit nu vine dintr-o reformare a companiilor de stat, ci din contextul favorabil al pieței energiei.

Hidroelectrica, Romgaz și Nuclearelectrica generează aproximativ 57% din profitul total al portofoliului, în timp ce marile pierderi provin tot din sectorul energetic, în special de la Complexul Energetic Oltenia și Electrocentrale Craiova. „Profitul de azi nu vine dintr-un stat care își administrează perfect companiile, ci dintr-un val de prețuri la energie. Când valul trece, rămâne problema structurală”, este concluzia analizei.

La Iași, 24 companii publice. Datorii uriașe!

Iașul gestionează un portofoliu de 24 de companii publice, dintre care 16 sunt active, iar 8 apar ca inactive. Împreună, aceste entități au generat în 2025: 1,30 miliarde lei cifră de afaceri, 113,88 milioane lei rezultat net, 5.261 de angajați, 1,02 miliarde lei datorii.

Cifrele arată dimensiunea reală a economiei publice ieșene: un sector care are o greutate comparabilă cu un mare angajator regional și care influențează direct viața de zi cu zi a populației.

Interesant de văzut este cât de eficient este administrat acest uriaș mecanism public!

ApaVital, coloana vertebrală a economiei publice ieșene

Dacă există o companie care domină administrația publică ieșeană, aceasta este ApaVital SA.

Operatorul regional de apă și canalizare are 1.616 angajați și este una dintre cele mai importante companii din județ, cu un rol strategic: asigură unul dintre serviciile fără de care nicio comunitate modernă nu poate funcționa.

În spatele cifrelor economice se află însă și o presiune uriașă: investiții continue, extinderi de rețele, modernizări și adaptarea infrastructurii la dezvoltarea accelerată a județului.

Apa este una dintre puținele zone unde statul local nu își permite eșecul.

Un alt gigant public este Compania de Transport Public Iași SA, care are 1.246 de salariați.

CTP este una dintre cele mai importante instituții pentru funcționarea zilnică a municipiului. Mii de ieșeni depind de autobuzele și tramvaiele companiei pentru a ajunge la serviciu, școală sau spital. Însă transportul public vine cu o provocare majoră: trebuie să fie accesibil pentru populație, dar și sustenabil financiar.

În marile orașe europene, astfel de companii nu sunt evaluate doar prin profit, ci prin capacitatea de a susține mobilitatea urbană. Problema apare atunci când pierderile cresc fără ca serviciile să se îmbunătățească.

Salubris, Servicii Publice și Citadin: armata invizibilă a orașului

O mare parte din economia publică ieșeană este concentrată în firmele care mențin orașul funcțional.

Salubris SA - 700 de angajați. Servicii Publice SA - 589 de angajați, Citadin – SA - 312 angajați.

Aceste companii gestionează activități pe care cetățenii le observă zilnic: curățenie, întreținerea spațiilor publice, infrastructură urbană și servicii comunitare.

Sunt companii care nu pot dispărea peste noapte, însă eficiența lor devine esențială pentru bugetul local.

Un capitol sensibil rămâne energia termică. În portofoliul public ieșean apare Centrala Electrică de Termoficare Iași (CET) SA.

Deși numărul actual raportat de angajați este redus, domeniul termoficării rămâne unul dintre cele mai complicate pentru orice administrație locală.

Orașele care nu rezolvă din timp problemele infrastructurii energetice ajung să plătească ulterior costuri mult mai mari.

Aeroportul Iași – miza strategică a Moldovei

În această hartă economică apare și Aeroportul Internațional Iași, cu 169 de angajați.

Aeroportul nu este doar o companie publică, ci una dintre cele mai importante porți economice ale regiunii.

Creșterea traficului aerian poate genera efecte în lanț: investiții, turism, locuri de muncă și conectarea Iașului cu marile centre economice europene.

Cinci companii pe pierdere: semnalul care nu poate fi ignorat

Datele agregate indică faptul că, din companiile ieșene cu informații financiare disponibile, 5 au înregistrat pierderi.

Acesta este punctul în care analiza devine mai complicată. O companie publică nu trebuie judecată doar prin profit.

Unele servicii există pentru că sunt necesare comunității, nu pentru că generează câștiguri. Totuși, rămâne să aflăm cât costă fiecare serviciu public și ce rezultate produce pentru ieșeni.

Cea mai spectaculoasă cifră din analiza Iașului este nivelul datoriilor: 1,02 miliarde lei. O sumă uriașă.

Sigur, o parte dintre datorii pot proveni din investiții și proiecte de dezvoltare. O companie publică nu funcționează precum o firmă privată obișnuită.

Dar un asemenea nivel obligă administrația să spună ieșenilor care companii sunt eficiente, care au nevoie de reformă, unde sunt necesare investiții, unde există structuri care trebuie reorganizate.

Iașul are companii puternice. Dar are nevoie de o radiografie fără menajamente

Economia publică ieșeană nu este un colos care merge singur. Este un mecanism format din mii de angajați, sute de milioane de lei și servicii esențiale pentru populație.

Unele companii sunt adevărate motoare ale orașului. Altele ridică semne de întrebare.

Marea provocare pentru administrația Iașului, în viziunea consilierului municipal Cosette Chichirău, va fi să treacă de la simpla administrare la performanță. Asta presupune mai puține riscuri, mai multă eficiență, investiții inteligente și companii conduse după criterii profesionale.

Pentru că în spatele fiecărui milion de lei din aceste bilanțuri există bani publici și așteptările a sute de mii de ieșeni.

Daniel BACIU