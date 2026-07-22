Caz de meningită provocată de virusul West Nile, confirmat la Iași

O simplă înțepătură de țânțar poate ascunde, în cazuri rare, un pericol mult mai mare decât o iritație a pielii. La Iași a fost deja confirmat un caz de meningită provocată de virusul West Nile, semnal care îi determină pe specialiști să îndemne populația la prudență.

Medicii atrag atenția că, odată cu temperaturile ridicate și înmulțirea insectelor, crește și riscul apariției unor boli grave transmise de țânțari.

Tânără internată la Iași cu meningită West Nile

În cursul lunii iulie, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași a fost internată o tânără de 22 de ani, din județul Vaslui, diagnosticată cu meningită cauzată de virusul West Nile.

Pacienta a primit tratament simptomatic și a fost externată ulterior, cu stare generală ameliorată și recomandări pentru perioada de recuperare.

Un detaliu care i-a surprins pe medici este faptul că, potrivit declarațiilor pacientei, aceasta nu frecventase mediul rural și nici nu își amintea să fi fost înțepată de țânțari, ceea ce arată că expunerea poate trece neobservată.

Virusul West Nile este transmis de țânțarii comuni din România

Spre deosebire de virusurile tropicale, West Nile este transmis de țânțarul Culex pipiens, cea mai răspândită specie din România.

În majoritatea situațiilor, infecția nu produce simptome sau determină manifestări ușoare. În cazuri rare însă, mai ales la persoanele vulnerabile, virusul poate afecta sistemul nervos central și poate provoca meningită sau encefalită.

Specialiștii reamintesc că, la nivel mondial, țânțarii sunt printre cei mai importanți vectori ai bolilor infecțioase.

Printre afecțiunile pe care le pot transmite se numără Virusul Zika, asociat cu malformații congenitale la gravide, Febra Dengue, care poate provoca complicații severe, Febra galbenă, Chikungunya, caracterizată prin dureri articulare intense, Malaria, transmisă de țânțarii din genul Anopheles.

Aceste boli sunt întâlnite în special în Africa, Asia, America de Sud și alte regiuni tropicale, iar cele mai multe cazuri diagnosticate în România sunt asociate călătoriilor în zone endemice.

Cum vă puteți proteja

Medicii recomandă măsuri simple pentru reducerea riscului de înțepături: folosirea substanțelor repelente împotriva insectelor, purtarea hainelor cu mâneci lungi în zonele cu mulți țânțari, montarea plaselor la ferestre, eliminarea apei stătătoare din jurul locuințelor, unde țânțarii se înmulțesc.

Deși majoritatea înțepăturilor sunt inofensive și provoacă doar mâncărime sau o ușoară umflătură locală, apariția febrei, durerilor puternice de cap, rigidității cefei sau a altor simptome neurologice după o posibilă expunere la țânțari impune prezentarea de urgență la medic. Nicoleta ZANCU