Rețea de contrabandă, spulberată în Iași!

* Lovitură spectaculoasă dată contrabandiștilor din Iași! Zeci de polițiști și mascați au descins în forță în mai multe locații din județ, iar bilanțul este impresionant: peste 530.000 de țigarete de contrabandă, peste 116.000 de lei în numerar, dispozitive electronice și un autoturism au fost ridicate de anchetatori.

Marți, 22 iulie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Iași au pus în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de contrabandă.

Acțiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, iar la intervenții au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Iași și jandarmi.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au descoperit și ridicat 530.860 de țigarete susceptibile de proveniență ilegală, 116.300 de lei, 9 dispozitive electronice, un autoturism folosit, potrivit suspiciunilor anchetatorilor, în activitatea infracțională.

Captura reprezintă una dintre cele mai importante acțiuni împotriva contrabandei cu țigarete desfășurate în județ în ultima perioadă.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili întreaga rețea implicată, proveniența țigaretelor și circuitul acestora pe piața neagră.

Conform legislației, toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă. Andrei TURCU