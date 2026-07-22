* aproximativ 1.300 de elevi de la Școala „Alexandru Ioan Cuza” vor fi împărțiți în spații aparținând altor trei unități de învățământ * alți elevi vor face cursuri în internate și în spațiile excedentare ale propriilor colegii * Primăria Bacău alocă 952.000 de lei pentru amenajări, însă părinții cer explicații despre program, transport și autorizarea claselor improvizate

O amplă operațiune de mutare începe în această vară în învățământul băcăuan. Mai multe școli intră în șantier, iar elevii vor învăța, timp de aproximativ trei ani, în cămine, internate și alte spații adaptate pentru cursuri. Investițiile sunt de zeci de milioane de lei, dar perioada de tranziție provoacă îngrijorare în rândul familiilor.

Aproape un milion de lei pentru amenajarea spațiilor

Primăria Bacău a alocat 952.000 de lei pentru pregătirea clădirilor în care vor fi mutați elevii de la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” și Colegiul Național „Ferdinand I”.

Din această sumă, 552.000 de lei sunt destinați relocării claselor de la „Alexandru Ioan Cuza”, iar 400.000 de lei vor fi folosiți pentru pregătirea spațiilor din internatul Colegiului „Ferdinand I”. În total, rectificarea bugetară prevede 1,217 milioane de lei pentru reparații curente, obiecte de inventar și servicii necesare funcționării spațiilor școlare.

Cea mai mare presiune va fi asupra comunității Școlii „Alexandru Ioan Cuza”, unde învață aproximativ 1.300 de copii. Municipalitatea a prezentat căminul Colegiului Național „Vasile Alecsandri” drept principala soluție de relocare. Formațiunile de studiu vor fi repartizate, începând cu 1 septembrie 2026, în trei locații: căminul Colegiului „Vasile Alecsandri”, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Școala Gimnazială „Spiru Haret”. Nu a fost anunțată public repartizarea exactă a claselor și a numărului de elevi pentru fiecare clădire.

Elevii de la „Ferdinand I” vor învăța în internat

La Colegiul Național „Ferdinand I”, programul școlar va fi reorganizat, iar o parte dintre cursuri se va desfășura în spațiile internatului. Și elevii Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” urmează să învețe în spații excedentare ale unității.

Vor fi mutați și copiii de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 18. Cele șapte grupe vor fi împărțite între Grădinița nr. 17, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Grădinița nr. 29.

Lucrările de reabilitare de la „Alexandru Ioan Cuza”, „Ferdinand I” și Colegiul Pedagogic sunt finanțate prin proiecte cu valori de aproximativ 80 de milioane de lei, 91,3 milioane de lei și, respectiv, 87,8 milioane de lei. Durata estimată a șantierelor este de circa trei ani.

Părinții se tem de trafic și cursuri în două schimburi

Necesitatea consolidării și modernizării clădirilor nu este contestată de părinți. Nemulțumirile sunt legate de felul în care va fi organizată viața școlară până la încheierea lucrărilor.

Familiile reclamă distanța mai mare până la noile sedii, traficul din zona centrală, lipsa locurilor de parcare și timpul suplimentar necesar pentru transportarea copiilor. O altă problemă este posibilitatea organizării cursurilor în două schimburi, care poate schimba orele de intrare și de ieșire ale elevilor.

Dincolo de valoarea investițiilor, autoritățile și conducerile școlilor trebuie să explice înaintea începerii cursurilor cum vor arăta clasele temporare, câți elevi vor învăța în fiecare clădire, în ce schimb vor face ore și cum vor fi gestionate traficul, accesul și siguranța copiilor.

George NEGRU