Andreea Zabara-Antal este noul director medical al Spitalului de Pneumoftiziologie

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi are, începând de marţi, 21 iulie, un nou director medical. Funcţia este preluată de dr. Andreea Zabara-Antal, după ce dr. Andrei Stăcescu a decis să se retragă din această poziţie din motive personale.

Managerul spitalului, dr. Radu Crişan-Dabija, i-a mulţumit fostului director medical pentru activitatea desfăşurată în perioada 1 ianuarie 2021 - 20 iulie 2026, subliniind că în cei peste cinci ani de mandat echipa de conducere a gestionat provocările pandemiei de COVID-19, a adaptat activitatea spitalului la nevoile pacienţilor şi a demarat procesul de reorganizare şi relocare a unităţii medicale.

"Împreună am parcurs perioade pline de provocări pe care le-am gestionat cu profesionalism dar şi cu entuziasmul unei echipe tinere, dornice să facă cât mai multe lucruri pentru pacienţi dar şi pentru colegi. Practic, au fost peste cinci ani în care am traversat împreună unele dintre cele mai dificile momente din istoria recentă a sistemului sanitar care ne-au maturizat profesional şi uman", a transmis dr Radu Crişan Dabija.

Noul director medical, dr. Andreea Zabara-Antal, şi-a desfăşurat întreaga activitate profesională în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, unde a parcurs toate etapele formării, de la medic rezident la medic primar pneumolog.

Potrivit conducerii spitalului, aceasta este recunoscută la nivel naţional pentru expertiza în managementul tulburărilor respiratorii din timpul somnului şi a iniţiat Laboratorul de Somnologie al spitalului. Tot sub coordonarea sa a fost reintrodusă investigaţia prin polisomnografie în portofoliul de servicii medicale al unităţii.

Managerul spitalului şi-a exprimat încrederea că experienţa profesională şi cunoaşterea activităţii instituţiei vor contribui la continuarea proiectelor de dezvoltare şi la îmbunătăţirea serviciilor oferite pacienţilor.

"Sunt convins că experienţa profesională, cunoaşterea profundă a spitalului şi a echipei noastre, precum şi preocuparea constantă pentru dezvoltarea serviciilor medicale vor reprezenta un sprijin important în îndeplinirea acestei noi responsabilităţi", a transmis dr Radu Crişan Dabija, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie.

Laura RADU