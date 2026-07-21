* Iașul a depășit media națională de promovare * rezultatele probei scrise arată diferențe mari între candidații care vor să obțină dreptul de practică în învățământ

Trei candidați din județul Iași au obținut nota 10 la proba scrisă a examenului de Definitivat 2026, iar alți 43 au primit note de cel puțin 9,50. La polul opus, 204 dintre cele 473 de lucrări evaluate au fost notate sub 8.

Iașul depășește media națională de promovare

Rata de promovare a examenului național de Definitivat a ajuns în județul Iași la 76,53%, înainte de soluționarea contestațiilor. Rezultatul este peste media națională de 70,94%, potrivit datelor publicate pe 21 iulie 2026.

În total, 362 de candidați ieșeni au fost declarați promovați, cu medii finale cuprinse între 8 și 10. Pentru promovarea examenului, profesorii trebuie să obțină minimum media 8, calculată din rezultatele tuturor probelor. Nota de la testarea scrisă are o pondere de 70% în media finală.

Acest sistem explică diferența dintre cei 362 de candidați promovați și cei 269 care au obținut cel puțin nota 8 la lucrarea scrisă.

Trei note de 10 și 43 de rezultate peste 9,50

La proba scrisă au fost prezenți 505 candidați, dintre care 15 s-au retras. Niciun candidat nu a fost eliminat pentru fraudă și nicio lucrare nu a fost anulată în centrele de evaluare.

Din cele 473 de lucrări evaluate, 269 au primit note între 8 și 10. Distribuția rezultatelor arată astfel: trei candidați au obținut nota 10; 43 au primit note între 9,50 și 9,99; 184 au obținut note între 5 și 7,99; 20 de candidați au primit note sub 5.

În total, 204 lucrări au fost notate sub 8, pragul cerut pentru promovarea examenului. Candidații pot însă avea o medie finală mai mare, în funcție de rezultatele obținute la celelalte probe.

Datele comunicate lasă și o diferență neexplicată: după retragerea celor 15 candidați din totalul de 505 prezenți ar rămâne 490, în timp ce raportarea rezultatelor se referă la 473 de lucrări evaluate. Documentul nu precizează situația celorlalte 17 lucrări.

Contestațiile se depun până pe 22 iulie

Candidații nemulțumiți de note pot depune contestații la centrul de examen organizat la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași sau le pot transmite prin e-mail.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 27 iulie 2026, după soluționarea contestațiilor. Validarea acestora prin ordin de ministru este programată în perioada 30 iulie–18 august.

Promovarea Definitivatului le oferă cadrelor didactice dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Profesorii ies astfel din etapa de debutant și pot continua parcursul de profesionalizare și evoluție în cariera didactică.

Teona SOARE