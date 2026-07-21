Un grav incident feroviar a avut loc în municipiul Iași, unde o persoană a fost lovită de un tren în zona Barierei Canta – BJATM, pe strada Lupiței. La fața locului a fost declanșată o intervenție de urgență a pompierilor militari și a echipajelor medicale.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, victima este conștientă în momentul intervenției, însă starea acesteia urmează să fie evaluată de medicii ajunși la locul accidentului.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM), cu medic, și o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași.

Salvatorii intervin pentru acordarea primului ajutor și pentru asigurarea zonei, în timp ce autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

Vom reveni cu informații pe măsură ce autoritățile vor comunica noi detalii.