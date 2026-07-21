* piața fumului aromat s-a extins de la terase și lounge-uri la magazine specializate, servicii pentru localuri și comerț online * un operator ieșean din domeniu și-a mărit cifra de afaceri de aproape opt ori într-un singur an

Narghileaua nu mai este, la Iași, doar un obiect decorativ adus din vacanțele orientale. A devenit un produs servit în cafenele și lounge-uri, închiriat pentru evenimente și comercializat prin magazine fizice sau online. Pipa rămâne o alegere mai rară, asociată în special cu pasionații și colecționarii, însă prețurile arată că și această nișă poate susține vânzări de mii de lei.

Afaceri mai mari cu 696% într-un singur an

Un indiciu privind dezvoltarea acestei piețe vine de la o companie ieșeană specializată în vânzarea și prepararea narghilelelor. Firma a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de 958.120 de lei, față de 120.342 de lei în anul precedent.

Creșterea a fost de 696,2%, iar profitul net a ajuns la 84.235 de lei. Datele privesc un singur operator și nu pot fi extinse la întreaga piață locală, dar indică o creștere rapidă a unei afaceri construite în jurul narghilelelor, accesoriilor și serviciilor oferite localurilor.

Nu există statistici publice privind numărul ieșenilor care folosesc narghileaua sau fumează pipă și nici date agregate despre valoarea acestei piețe la nivelul județului.

Narghileaua, un tabiet de sute sau mii de lei

În magazinele care livrează sau permit ridicarea produselor din Iași, o narghilea pentru începători costă, în general, între 400 și 700 de lei. Modelele din categoria medie se apropie de 1.000 de lei, iar echipamentele premium pot ajunge la 1.500–2.700 de lei.

Prețul afișat nu include întotdeauna întregul echipament. Vasul, creuzetul, furtunul și sistemul pentru gestionarea căldurii pot fi comercializate separat.

Consumabilele măresc, la rândul lor, investiția. Un kilogram de cărbuni costă aproximativ 28–35 de lei, un creuzet pornește de la aproape 70 de lei și poate depăși 130 de lei, iar un aprinzător electric costă în jur de 80 de lei. Sistemele metalice folosite pentru controlarea căldurii sunt vândute cu 180–245 de lei.

La acestea se adaugă aromele sau tutunul, foliile, muștiucurile și piesele care trebuie înlocuite în timp.

Pipa începe la 110 lei și ajunge la prețul unei mașini

Diferențele de preț sunt și mai mari în cazul pipelor. Produsele accesibile pornesc de la aproximativ 110 lei, iar numeroase modele din gamele obișnuite costă între 200 și 700 de lei.

Prețul este influențat de material, forma pipei, producător, modul de realizare și raritatea modelului. În cazul edițiilor limitate sau al produselor destinate colecționarilor, costurile depășesc 10.000 de lei. Unele pipe sunt listate la peste 12.000 de lei, adică la prețul unei mașini second-hand.

Astfel de produse nu mai sunt cumpărate doar pentru utilizare. Ele intră în categoria obiectelor de colecție, unde contează marca, seria, anul realizării și numărul de exemplare produse.

Tutunul și accesoriile măresc nota

Un pachet de tutun pentru pipă de 50 de grame costă, în funcție de sortiment, aproximativ 88–120 de lei. Cutiile de 100 de grame pot depăși 200 de lei.

La cheltuiala lunară se adaugă filtrele, curățătoarele și accesoriile pentru păstrarea pipei și a tutunului. Curățătoarele costă între 6 și 16 lei, filtrele aproximativ 20–45 de lei, iar un suport sau un recipient pentru tutun poate trece de 200 de lei.

Pentru un fumător ocazional, pipa poate rămâne un obiect relativ accesibil. Pentru colecționari, însă, pasiunea poate ajunge rapid la câteva mii sau chiar zeci de mii de lei.

Apa nu face fumul mai puțin periculos

Extinderea ofertei comerciale nu elimină riscurile pentru sănătate. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că toate formele de consum de tutun sunt nocive.

Fumul de narghilea poate conține nicotină, monoxid de carbon, metale grele și substanțe cancerigene, chiar dacă trece prin apă. Ședințele de narghilea pot dura mult mai mult decât fumarea unei țigări, ceea ce mărește cantitatea de fum inhalată.

Tutunul pentru pipă poate produce, la rândul său, dependență și este asociat cu afecțiuni respiratorii, cardiovasculare și oncologice.

Dan DIMA