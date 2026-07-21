* atelierele de pictură, art-terapie și dezvoltare socio-emoțională au creat un spațiu în care copiii au putut vorbi despre emoții, au lucrat în echipă și și-au exersat creativitatea

Treizeci de elevi de la Școala Gimnazială „George Călinescu” din Iași au participat, timp de cinci săptămâni, la proiectul „Emoție și Culoare”. Zece dintre beneficiari sunt copii cu cerințe educaționale speciale, iar activitățile au urmărit integrarea lor într-un cadru educațional incluziv.

Cinci săptămâni de activități pentru copiii din Iași

Proiectul „Emoție și Culoare” s-a desfășurat în luna iunie și a inclus elevi din ciclul primar și gimnazial. Programul a fost finanțat cu 5.000 de lei prin Start ONG. Elevii au participat la două tipuri de activități. În cadrul atelierelor „Culoare în Școala Mea”, copiii au lucrat cu diferite tehnici de pictură și desen, menite să le dezvolte creativitatea, motricitatea fină și capacitatea de exprimare artistică. A doua componentă, intitulată „Simt și Exprim!”, a fost dedicată dezvoltării socio-emoționale. Elevii au învățat să recunoască și să exprime emoțiile, să comunice mai clar și să găsească modalități sănătoase de gestionare a stărilor dificile.

Zece copii cu cerințe educaționale speciale, implicați în proiect

Din grupul celor 30 de participanți, zece elevi au cerințe educaționale speciale. Organizatorii au urmărit ca activitățile să fie accesibile tuturor copiilor și să ofere fiecăruia posibilitatea de a lucra în propriul ritm. Atelierele au pus accent pe colaborare, empatie și acceptarea diferențelor. Copiii au realizat lucrări artistice individuale și de grup, au discutat despre emoții și au fost încurajați să își prezinte ideile în fața colegilor. Proiectul a inclus și achiziția materialelor educaționale și artistice necesare atelierelor. Potrivit reprezentanților școlii, activitățile au contribuit la creșterea încrederii în sine, la consolidarea spiritului de echipă și la îmbunătățirea relațiilor dintre elevi.

Arta, folosită ca instrument de incluziune școlară

„Educația nu înseamnă doar transmiterea de cunoștințe, ci și formarea unor copii echilibrați emoțional, creativi și încrezători în propriile forțe”, a declarat Mihaela Petrescu, managerul proiectului.

Aceasta a explicat că obiectivul programului a fost crearea unor experiențe de învățare prin care fiecare elev să se simtă valorizat și să își poată exprima emoțiile într-un mod sănătos și creativ.

Prin utilizarea art-terapiei și a metodelor de educație nonformală, proiectul a urmărit să demonstreze că incluziunea nu înseamnă doar prezența copiilor în aceeași clasă, ci și participarea lor reală la activități, comunicare și lucru în echipă.

Teona SOARE