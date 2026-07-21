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Pagina principală Moldova Miroslava pregătete un parc uriaș, iar locuitorii sunt chemați să decidă cum va arăta

Miroslava pregătete un parc uriaș, iar locuitorii sunt chemați să decidă cum va arăta

Miroslava pregătete un parc uriaș, iar locuitorii sunt chemați să decidă cum va arăta

Un nou proiect cu potențialul de a transforma complet una dintre cele mai dinamice comune din România intră într-o etapă decisivă. Primăria Comunei Miroslava lansează primul atelier public de consultare pentru viitorul Parc Ezăreni din satul Horpaz, un spațiu verde de amploare care ar putea deveni unul dintre cele mai moderne parcuri din Zona Metropolitană Iași.

De această dată, autoritățile spun că nu vor să decidă singure. Locuitorii sunt invitați să participe activ și să contribuie cu idei privind amenajarea viitorului parc, astfel încât investiția să răspundă cât mai bine nevoilor comunității.

Pornind de la studiul de fezabilitate deja aprobat, participanții vor analiza soluțiile propuse și vor putea veni cu sugestii privind zonele de agrement, spațiile verzi, facilitățile pentru copii, pistele de promenadă, zonele dedicate sportului și relaxării sau alte elemente care pot transforma Parcul Ezăreni într-un reper pentru întreaga regiune.

Proiectul beneficiază de oportunitatea unei finanțări europene

Consultarea este deschisă tuturor locuitorilor, organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor și reprezentanților comunității din Zona Metropolitană Iași, într-un demers care urmărește respectarea principiilor promovate de inițiativa europeană Noul Bauhaus European: frumusețe, sustenabilitate și incluziune.

Miza este una uriașă. Proiectul beneficiază de oportunitatea unei finanțări prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, iar Primăria Miroslava și Consiliul Județean Iași pregătesc un parteneriat pentru depunerea cererii de finanțare.

Toate propunerile formulate în cadrul atelierului vor fi analizate și, acolo unde vor fi fezabile din punct de vedere tehnic și financiar, vor fi integrate în forma finală a proiectului.

Dacă finanțarea va fi obținută, Parcul Ezăreni poate deveni unul dintre cele mai importante proiecte de regenerare urbană și de dezvoltare a spațiilor verzi din zona metropolitană a Iașului, oferind locuitorilor un nou loc pentru relaxare, sport și petrecerea timpului liber, dar și un exemplu de dezvoltare durabilă pentru întreaga regiune. Carmen DEACONU

 

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