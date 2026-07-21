* consultațiile complete pornesc de la 150 de lei, iar un program de 12 săptămâni este afișat la 1.950 de lei, redus de la 2.350 de lei * cele mai noi date naționale, aferente anului 2022, arată că peste 62% dintre români erau supraponderali sau aveau obezitate

România stă rău la capitolul greutate. Mai mult de două treimi dintre adulți aveau kilograme în plus, potrivit celor mai recente date comparabile citate de OECD, iar problema începe din adolescență. Peste 62% dintre persoane erau supraponderale sau aveau obezitate, potrivit datelor INS citate de Institutul Național de Sănătate Publică. OMS estimează că obezitatea propriu-zisă afectează 34% dintre adulți.

De la 150 de lei consultația la 2.350 de lei programul

Iașul are o piață cu servicii greu de comparat. La Providența, evaluarea inițială la nutriționist costă 150 de lei, monitorizarea 100 de lei, iar consultația la medicul specialist în diabet, nutriție și boli metabolice, 200 de lei.

La Nutriprof, evaluarea inițială costă 300 de lei, iar consultația de monitorizare și ajustare, 150 de lei. NutriStudio afișează 50 de lei pentru o întâlnire introductivă de aproximativ 30 de minute, 650 de lei pentru programul nutrițional integrat și 150 de lei pentru monitorizare. La Echomed, consultația inițială cu plan alimentar costă 350 de lei, controlul 150 de lei, iar pachetul pe trei luni, cu trei monitorizări, 650 de lei.

AP Nutrition cere 400 de lei pentru programul „Relaxat” și 500 de lei pentru varianta „Intens”, iar plata integrală pentru trei luni ajunge la 1.200 de lei. La Rada Baltag, un program de 12 săptămâni este promovat la 1.950 de lei, față de prețul de listă de 2.350 de lei. Clientul trebuie să verifice însă ce cumpără: o discuție introductivă, o consultație medicală, un plan alimentar sau trei luni de monitorizare sunt servicii diferite.

România, pe locul al treilea în UE la adolescenții cu exces ponderal

Problema începe înainte de maturitate. Cele mai recente date europene arată că 26% dintre adolescenții români de 15 ani erau supraponderali sau obezi. România ocupa astfel locul al treilea în Uniunea Europeană, peste media comunitară de aproximativ 21%. Procentul aproape s-a dublat față de 2010, când era de 14%. Numai 15% făceau cel puțin o oră de mișcare zilnic, 29% consumau fructe în fiecare zi și 30% legume.

Nicoleta ZANCU