Poliția, chemată la Ortopedia Spitalului din Piatra-Neamț

* materiale sanitare și instrumentar cu proveniență necunoscută au fost descoperite în timpul unui control intern * conducerea spitalului a sesizat autoritățile, iar polițiștii verifică situația

Un control privind respectarea normelor de igienă a declanșat o anchetă la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț. În Secția Ortopedie-Traumatologie au fost găsite materiale și instrumente depozitate în condiții care au ridicat suspiciuni.

Materiale și instrumentar găsite în timpul unui control intern

Polițiștii au intervenit după ce conducerea unității medicale a sesizat descoperirea unor materiale sanitare și a unui instrumentar cu proveniență necunoscută. Situația a fost constatată în timpul unei acțiuni interne de verificare a respectării regulilor de igienă la locul de muncă. Controlul a avut loc în Pavilionul Chirurgical, la nivelul Secției Ortopedie-Traumatologie. Comisia de control ar fi identificat materiale sanitare și instrumentar depozitate necorespunzător sau neconform. Proveniența acestora nu a putut fi stabilită în momentul verificării, motiv pentru care conducerea spitalului a decis să sesizeze organele competente.

Intervenția ar fi avut loc după ce managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț a apelat numărul unic de urgență 112 și a semnalat situația constatată în timpul controlului intern.

Polițiștii urmează să stabilească de unde provin materialele sanitare și instrumentarul, în ce împrejurări au ajuns în spațiile verificate și dacă modul în care acestea au fost păstrate sau gestionate încalcă prevederile legale.

Activitatea Secției Ortopedie-Traumatologie nu a fost întreruptă, iar pacienții beneficiază în continuare de consultații, tratamente și intervenții medicale. Reprezentanții unității medicale anunță că verificările interne privind respectarea regulilor de igienă vor continua și în perioada următoare. Scopul declarat este identificarea eventualelor neconformități și asigurarea condițiilor necesare pentru desfășurarea în siguranță a actului medical.

George NEGRU