* compania aeronautică din Bacău își prezintă serviciile la Farnborough International Airshow, unde se negociază contracte pentru avioane civile, sisteme militare și mentenanță

Aerostar intră, timp de cinci zile, în centrul mondial al afacerilor din aviație. Compania participă la Farnborough International Airshow 2026, alături de marii producători Airbus, Boeing, Leonardo și Lockheed Martin.

Pentru Iași, interesul nu este doar unul de imagine. Aerostar operează în apropierea aeroportului un hangar de mentenanță în care sunt întreținute aeronave civile din familia Airbus A320 și avioane Boeing 737.

Ediția din 2026 a adunat un număr-record de aproximativ 1.600 de expozanți, iar jumătate dintre aceștia activează în domeniul apărării. Airbus și Boeing au anunțat deja comenzi pentru aeronave, în timp ce producătorii militari prezintă sisteme de apărare antiaeriană și tehnologii destinate combaterii dronelor.

Aerostar, în același spațiu cu Airbus și Boeing

La Farnborough sunt prezente companii cu care Aerostar lucrează deja sau în fața cărora își poate promova capacitățile industriale. Airbus și Boeing participă cu proiecte din aviația comercială, în timp ce Leonardo și Lockheed Martin își prezintă soluțiile pentru aviația militară și industria de apărare.

Pentru Aerostar, asemenea întâlniri sunt importante deoarece firma nu construiește aeronave complete, ci este integrată în lanțurile internaționale de furnizare. Compania produce aerostructuri, componente și ansambluri, având printre clienții finali grupuri precum Airbus, Boeing, Bombardier, Dassault, Gulfstream și Safran.

La Iași sunt reparate avioane Airbus și Boeing

Aerostar are la Iași un hangar MRO destinat aviației civile. Centrul funcționează din septembrie 2020 și poate executa lucrări asupra aeronavelor Boeing 737 din seriile 300–900 și asupra avioanelor din familia Airbus A320. La Iași nu se realizează doar verificări obișnuite. Autorizațiile companiei acoperă lucrări de întreținere de bază și complexe, modificări structurale, modernizări ale sistemelor de avionică și intervenții asupra unor componente ale aeronavelor. În primii cinci ani de funcționare, echipa Aerostar de la Iași a finalizat lucrările și a repus în serviciu 114 aeronave. Hangarul nu este, astfel, o simplă extensie administrativă a companiei din Bacău, ci o unitate industrială care lucrează efectiv pentru piața internațională a aviației civile.

F-16, cealaltă carte de vizită a companiei

Aerostar își poate susține oferta internațională și prin experiența acumulată în aviația militară. Compania este centrul desemnat de Guvernul României pentru mentenanța avioanelor F-16, lucrări care se desfășoară la Bacău. Cooperarea cu Lockheed Martin a permis dezvoltarea capacităților necesare pentru ca Aerostar să poată deveni un centru regional de mentenanță pentru F-16.

Dan DIMA