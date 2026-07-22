Avalanșă fără precedent de dosare, la Iași, după noua lege a pensiilor

Sistemul de pensii din Iași a fost luat cu asalt! Zeci de mii de ieșeni au depus cereri de pensionare și recalculare după intrarea în vigoare a noii Legi a pensiilor, iar cifrele prezentate la Prefectură scot la iveală dimensiunea uriașă a fenomenului. În același timp, statisticile arată că pensia medie din județ rămâne sub media națională, în ciuda volumului impresionant de muncă depus pentru recalcularea drepturilor.

Explozie de solicitări! Peste 54.000 de dosare au sufocat Casa de Pensii Iași

Aplicarea Legii nr. 360/2023 a declanșat una dintre cele mai ample operațiuni administrative din ultimii ani.

Între 1 septembrie 2024 și 30 iunie 2026, Casa Județeană de Pensii Iași a fost nevoită să proceseze nu mai puțin de 15.090 dosare noi de pensionare, 27.379 cereri de recalculare, 12.213 solicitări pentru mica recalculare.

În total: 54.682 de dosare! Un adevărat maraton administrativ care a pus o presiune uriașă pe instituție.

151.334 de pensionari în Iași. Pensia medie rămâne sub media României

Datele oficiale pentru luna iunie 2026 arată că în județul Iași sunt 151.334 de pensionari, iar valoarea totală a pensiilor plătite lunar depășește 405 milioane de lei.

Totuși, există o veste amară pentru mulți ieșeni: pensia medie este de doar 2.678 de lei, în timp ce media națională a ajuns la 2.821 de lei.

Cu alte cuvinte, pensionarii din Iași primesc, în medie, cu peste 140 de lei mai puțin decât media din România.

Diferențe uriașe între județe! Bucureștiul conduce detașat

Statisticile arată un decalaj impresionant între diferitele zone ale țării.

Cele mai mari pensii medii sunt înregistrate în București – 3.580 lei, Hunedoara – 3.496 lei, Brașov – 3.331 lei.

La polul opus se află județe precum Botoșani (2.228 lei), Vaslui (2.285 lei) și Suceava (2.360 lei). Iașul se situează peste aceste județe, cu 2.678 lei, dar rămâne sub media națională, ajunsă la 2.821 lei.

O altă statistică relevă o realitate dificilă. În județul Iași există 6.645 de pensionari proveniți din fostul sistem al agricultorilor, iar pensia lor medie este de numai 1.144 de lei, apropiată de media națională pentru această categorie, de 1.186 de lei.

Prefectura trage linie: noua lege a schimbat complet sistemul

Datele au fost prezentate, miercuri, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, condusă de prefectul Constantin Dolachi-Pelin, unde s-a analizat impactul noii Legi a pensiilor asupra activității Casei Județene de Pensii.

Cifrele arată fără echivoc amploarea schimbărilor: zeci de mii de dosare procesate, peste 151.000 de pensionari și sute de milioane de lei plătite lunar, într-un sistem aflat sub o presiune fără precedent. Carmen DEACONU