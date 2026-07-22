* 23 de comune ieșene au fost incluse în proiectul european de înregistrare sistematică a proprietăților

Iașul ocupă locul 8 la nivel național după numărul comunelor finanțate pentru realizarea cadastrului sistematic. În proiect sunt incluse 23 de localități rurale din județ. Comunele ieșene selectate pentru înregistrarea sistematică a imobilelor cu finanțare europeană sunt Aroneanu, Bălțați, Butea, Dumești, Erbiceni, Golăiești, Hălăucești, Heleșteni, Lespezi, Lețcani, Miroslava, Miroslovești, Mogoșești-Siret, Moțca, Popricani, Rediu, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Strunga, Șibana, Ungheni, Valea Seacă și Victoria. Pentru locuitorii acestor comune, lucrările presupun măsurarea terenurilor și clădirilor, identificarea proprietarilor și deschiderea gratuită a cărților funciare. Proprietarii trebuie însă să prezinte documentele pe care le dețin și să verifice rezultatele afișate public, pentru a putea cere corectarea eventualelor erori.

Iașul, după șapte județe în clasamentul național

Harta repartizării finanțărilor, actualizată pentru ianuarie 2026, plasează Iașul pe locul 8 în țară. Clasamentul este condus de Dolj, cu 31 de comune, urmat de Brăila, cu 29, Bacău, cu 28, Argeș și Cluj, cu câte 26, respectiv Neamț și Teleorman, cu câte 24.

Iașul, cu 23 de UAT-uri rurale, se află înaintea județelor Olt, Prahova și Suceava, care au câte 22, dar și înaintea județelor Constanța, Sălaj și Caraș-Severin, cu câte 21. La polul opus, Botoșani are două comune incluse, iar Gorj una.

Peste 10 milioane de imobile, înregistrate gratuit

La începutul lunii ianuarie 2026, ANCPI anunța că 10.143.174 de imobile fuseseră înregistrate gratuit la nivel național. Lucrările erau finalizate integral în 449 de localități, în timp ce în alte 365 de UAT-uri se lucra la nivelul întregii localități. Înregistrări pe sectoare cadastrale se desfășurau în 2.634 de UAT-uri.

Proiectul european vizează 660 de comune rurale și o suprafață totală de peste 5,75 milioane de hectare. Valoarea investiției este de aproximativ 312,9 milioane de euro. Prima etapă a fost finanțată prin Programul Operațional Regional 2014–2020, iar lucrările neîncheiate au fost continuate prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027.

Pentru comunele ieșene, miza nu este doar deschiderea unor cărți funciare. Cadastrarea integrală poate reduce conflictele privind hotarele, poate simplifica succesiunile și vânzările și poate permite utilizarea mai ușoară a terenurilor drept garanții sau în proiecte de investiții. Locul 8 arată că Iașul a primit o acoperire importantă prin program. Adevăratul rezultat va putea fi măsurat însă după câte dintre cele 23 de comune vor fi cadastrate integral.

Dan DIMA