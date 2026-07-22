* prima ediție Bison Bike XP va avea loc duminică, 26 iulie, în zona Târgu-Neamț * participanții vor parcurge un traseu care include păduri, sate, obiective turistice și un punct gastronomic local

Bison Bike XP, un nou program de cicloturism dezvoltat în județul Neamț, debutează duminică, 26 iulie 2026. Plecarea va avea loc la ora 9:00, de la sediul Unității de Management a EcoDestinației Ținutul Zimbrului, situat în zona IGO din Târgu-Neamț. Turul este organizat de Unitatea de Management a EcoDestinației Ținutul Zimbrului, Contour Bike, Romsilva – Parcul Natural Vânători-Neamț și Organizația de Management al Destinației Locale Vânători-Neamț.

Traseul trece prin Lunca, Nemțișor și Vânători-Neamț

În fapt, este vorba despre un tur ghidat de șase-șapte ore, care combină mersul pe bicicletă cu o drumeție, vizitarea Parcului Natural Vânători-Neamț și un prânz pregătit din produse locale, este organizat în acest weekend în Ținutul Zimbrului. Participanții vor porni din Târgu-Neamț spre localitatea Lunca, după care vor ajunge în Nemțișor, unde va fi un popas de hidratare la Dor de Rădăcini. Traseul continuă spre Centrul de Vizitare al Parcului Natural Vânători-Neamț. Bicicliștii vor lăsa pentru scurt timp bicicletele și vor parcurge pe jos traseul educativ Școala Pădurii. Următoarea oprire va fi la Punctul Gastronomic Local Cabana Dogaru’, unde participanții vor primi masa de prânz. Turul va ajunge apoi la Biserica Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț, unde va fi prezentată istoria lăcașului și legătura acestuia cu Sfântul Ioan Iacob Hozevitul. De la Mănăstirea Neamț, grupul va reveni spre punctul de plecare din Târgu-Neamț. Întregul program este estimat să dureze între șase și șapte ore.

Bicicliștii vor trece prin habitatul zimbrilor și elanilor

O parte a traseului traversează zone din Parcul Natural Vânători-Neamț în care trăiesc zimbri și elani. Elanii au fost readuși în această zonă după aproximativ două secole de absență din fauna României.

Organizatorii precizează însă că întâlnirea cu zimbrii aflați în libertate depinde de deplasarea animalelor și nu poate fi garantată. Turul nu este prezentat ca un safari, ci ca un traseu de cicloturism în care sunt incluse informații despre patrimoniul natural, cultural și spiritual al zonei. George NEGRU