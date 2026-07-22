După șapte ani de blocaje, centura Botoșaniului intră în sfârșit în construcție!

Un proiect așteptat de ani de zile devine, în sfârșit, realitate. Contractul pentru prima etapă a șoselei de centură a municipiului Botoșani a fost semnat, punând capăt unei perioade de șapte ani marcată de contestații și întârzieri. În august, utilajele vor intra pe șantier, iar lucrările ar urma să fie finalizate în doi ani.

Prima etapă a variantei ocolitoare va avea o lungime de aproximativ 10 kilometri, traversând comuna Curtești și preluând o mare parte din traficul de tranzit și cel greu care sufocă în prezent municipiul.

Noul drum va asigura conexiunea directă cu viitorul drum expres Suceava – Botoșani, legat de Autostrada Moldovei A7, precum și cu drumurile naționale spre Iași și Suceava.

Lucrările încep în august. Peste 500 de locuri de muncă

Ordinul de începere a lucrărilor urmează să fie emis în perioada imediat următoare, iar constructorii vor intra pe teren chiar din luna august.

Proiectul are o durată de execuție de 24 de luni, iar autoritățile au anunțat că lucrează deja la documentația pentru etapa a doua a centurii.

Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, a subliniat importanța economică a investiției. „Este o investiție importantă, de aproximativ 58,3 milioane de euro. Mă bucur foarte mult că avem o firmă de pe plan local, într-o asociere cu alte firme cu experiență, care va duce la bun sfârșit acest proiect. Investiția va genera aproximativ 512 locuri de muncă și reprezintă un câștig important pentru economia locală și pentru întreaga zonă metropolitană”, a declarat edilul.

Investiție strategică pentru nordul Moldovei

Proiectul este finanțat în principal din fonduri europene, prin Programul Transport 2021–2027, și este rezultatul colaborării dintre Ministerul Transporturilor, CNAIR, ADI Zona Metropolitană Botoșani, Primăria Municipiului Botoșani, autoritățile locale și constructorul desemnat.

„Varianta Ocolitoare a Botoșaniului – Etapa I reprezintă primul pas în realizarea viitorului inel de centură al municipiului, un obiectiv strategic care va susține dezvoltarea economică a județului și va oferi locuitorilor un trafic mai sigur, mai fluent și mai eficient”, a declarat Mugurel Laicu, directorul general al DRDP Iași.

Noua variantă ocolitoare va reduce aglomerația din municipiu, va crește siguranța rutieră și va facilita dezvoltarea economică a întregii regiuni.

După șapte ani de așteptare, Botoșaniul face astfel primul pas concret către realizarea inelului de centură, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură pentru județ. Nicolae DRUMEA